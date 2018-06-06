вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин переказав майже 60 тисяч гривень шахраям за пальне

Волинянин переказав майже 60 тисяч гривень шахраям за пальне
Володимирчанин потрапив на схему шахрайства з дизельним паливом.

Про це інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – пише «Княжий Град».

27 серпня о 12:20 жителю Володимира-Волинського запропонували купити картку на дизельне паливо автозаправки «ОККО».

Шляхом обману та зловживання довірою шахрай переконав чоловіка перерахувати кошти у сумі 58 580 гривень на банківську карту.

Деталі з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пальне, шахрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Волинський лісгосп отримав 800 гектарів землі
Сьогодні, 09:55
Волинянин переказав майже 60 тисяч гривень шахраям за пальне
Сьогодні, 09:52
Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
Сьогодні, 09:34
28 серпня християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці: що обов’язково потрібно зробити в цей день
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
Волинянина ошукали на майже 10 тисяч за дешеве пальне Волинянина ошукали на майже 10 тисяч за дешеве пальне
06 червень, 2018, 12:30
«Дзвінок із банку»: як дурять волинян шахраї «Дзвінок із банку»: як дурять волинян шахраї
27 серпень, 16:27
Волинянин хотів придбати пекінеса на OLX, але потрапив на шахраїв Волинянин хотів придбати пекінеса на OLX, але потрапив на шахраїв
27 серпень, 08:48
16-річний волинянин потрапив на гачок шахраїв у Instagram 16-річний волинянин потрапив на гачок шахраїв у Instagram
25 серпень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО
Сьогодні, 10:15
 0
«Коли кудись їду, сумую за своєю квартирою», або Як це жити в «Суперновій»*
Сьогодні, 10:00
 0
Волинський лісгосп отримав 800 гектарів землі
Сьогодні, 09:55
 0
Волинянин переказав майже 60 тисяч гривень шахраям за пальне
Сьогодні, 09:52
 0
Волинські лікарі врятували пацієнта із гангреною. ФОТО
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿