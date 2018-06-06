Волинянин переказав майже 60 тисяч гривень шахраям за пальне





Про це інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – пише



27 серпня о 12:20 жителю Володимира-Волинського запропонували купити картку на дизельне паливо автозаправки «ОККО».



Шляхом обману та зловживання довірою шахрай переконав чоловіка перерахувати кошти у сумі 58 580 гривень на банківську карту.



Деталі з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимирчанин потрапив на схему шахрайства з дизельним паливом.Про це інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – пише «Княжий Град» 27 серпня о 12:20 жителю Володимира-Волинського запропонували купити картку на дизельне паливо автозаправки «ОККО».Шляхом обману та зловживання довірою шахрай переконав чоловіка перерахувати кошти у сумі 58 580 гривень на банківську карту.Деталі з’ясовують правоохоронці.

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