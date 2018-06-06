Волинянин переказав майже 60 тисяч гривень шахраям за пальне
Сьогодні, 09:52
Володимирчанин потрапив на схему шахрайства з дизельним паливом.
Про це інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – пише «Княжий Град».
27 серпня о 12:20 жителю Володимира-Волинського запропонували купити картку на дизельне паливо автозаправки «ОККО».
Шляхом обману та зловживання довірою шахрай переконав чоловіка перерахувати кошти у сумі 58 580 гривень на банківську карту.
Деталі з’ясовують правоохоронці.
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Про це інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – пише «Княжий Град».
27 серпня о 12:20 жителю Володимира-Волинського запропонували купити картку на дизельне паливо автозаправки «ОККО».
Шляхом обману та зловживання довірою шахрай переконав чоловіка перерахувати кошти у сумі 58 580 гривень на банківську карту.
Деталі з’ясовують правоохоронці.
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