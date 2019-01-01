У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО





Про це Григорій Недопад.





Так, виклали бруківку, встановили освітлення та смітники. Також встановлять лавки, прокультивують землю та почнуть висадку першої черги озеленення.



У лучан просять вибачення за затримку так, як сквер облаштовують не за кошти міського бюджету (окрім озеленення).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку між будинками 31 і 33 по проспекту Волі тривають роботи з облаштування скверу навпроти філармонії.Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського головиТак, виклали бруківку, встановили освітлення та смітники. Також встановлять лавки, прокультивують землю та почнуть висадку першої черги озеленення.У лучан просять вибачення за затримку так, як сквер облаштовують не за кошти міського бюджету (окрім озеленення).

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