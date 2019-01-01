У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО
Сьогодні, 10:15
У Луцьку між будинками 31 і 33 по проспекту Волі тривають роботи з облаштування скверу навпроти філармонії.
Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Так, виклали бруківку, встановили освітлення та смітники. Також встановлять лавки, прокультивують землю та почнуть висадку першої черги озеленення.
У лучан просять вибачення за затримку так, як сквер облаштовують не за кошти міського бюджету (окрім озеленення).
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Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Так, виклали бруківку, встановили освітлення та смітники. Також встановлять лавки, прокультивують землю та почнуть висадку першої черги озеленення.
У лучан просять вибачення за затримку так, як сквер облаштовують не за кошти міського бюджету (окрім озеленення).
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