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У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО

У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО
У Луцьку між будинками 31 і 33 по проспекту Волі тривають роботи з облаштування скверу навпроти філармонії.

Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.


Так, виклали бруківку, встановили освітлення та смітники. Також встановлять лавки, прокультивують землю та почнуть висадку першої черги озеленення.

У лучан просять вибачення за затримку так, як сквер облаштовують не за кошти міського бюджету (окрім озеленення).

У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО
У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО
У центрі Луцька облаштовують ще один сучасний сквер. ФОТО

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Теги: новий сквер, Луцьк
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