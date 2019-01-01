Сину депутата Ткачука віддадуть землю у Луцьку

Євгенія Ткачука Олександру та Богдану Линнику дали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.



Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.



Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що йдеться про земельну ділянку площею 0,0104 га на вулиці Ветеранів, 2-б.



Дозвіл надали на проведення експертної оцінки землі для подальшого будівництва та обслуговування на ній об'єкта комерційного призначення.



Далі ж ділянку планують віддати у спільну сумісну власність шляхом викупу.



Нагадаємо, на

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