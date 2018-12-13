17-річний волинянин посеред вулиці пограбував чоловіка
Сьогодні, 10:44
У Іваничах поліцейські викрили молодика, який пограбував 24-річного місцевого жителя.
Учора, 27 серпня, до поліції звернувся 24-річний житель цього ж району. Чоловік повідомив, що у понеділок, 26 серпня, близько 22 години на вулиці Грушевського у райцентрі Іваничі невідома особа вирвала з його рук гаманець у якому знаходилося 3500 грн. Зловмисник з місця пригоди втік, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 17-річного місцевого жителя.
Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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Учора, 27 серпня, до поліції звернувся 24-річний житель цього ж району. Чоловік повідомив, що у понеділок, 26 серпня, близько 22 години на вулиці Грушевського у райцентрі Іваничі невідома особа вирвала з його рук гаманець у якому знаходилося 3500 грн. Зловмисник з місця пригоди втік, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 17-річного місцевого жителя.
Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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