17-річний волинянин посеред вулиці пограбував чоловіка

У Іваничах поліцейські викрили молодика, який пограбував 24-річного місцевого жителя.Учора, 27 серпня, до поліції звернувся 24-річний житель цього ж району. Чоловік повідомив, що у понеділок, 26 серпня, близько 22 години на вулиці Грушевського у райцентрі Іваничі невідома особа вирвала з його рук гаманець у якому знаходилося 3500 грн. Зловмисник з місця пригоди втік, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 17-річного місцевого жителя.Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.