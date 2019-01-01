У селі на Волині відремонтували аварійний міст. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У селі Верба Володимир-Волинського району завершили ремонтні роботи аварійного мосту.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Він розташований на км 83+870 автодороги Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.
Зазначають, роботи виконували на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядним підприємством ТзОВ "РБП Транс-Мост".
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Він розташований на км 83+870 автодороги Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.
Зазначають, роботи виконували на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядним підприємством ТзОВ "РБП Транс-Мост".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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