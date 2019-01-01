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У селі на Волині відремонтували аварійний міст. ФОТО

У селі на Волині відремонтували аварійний міст. ФОТО
У селі Верба Володимир-Волинського району завершили ремонтні роботи аварійного мосту.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Він розташований на км 83+870 автодороги Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.

Зазначають, роботи виконували на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядним підприємством ТзОВ "РБП Транс-Мост".

У селі на Волині відремонтували аварійний міст. ФОТО
У селі на Волині відремонтували аварійний міст. ФОТО
У селі на Волині відремонтували аварійний міст. ФОТО

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Теги: аварійний міст, ремонт, завершення
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