У селі на Волині відремонтували аварійний міст. ФОТО





Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Він розташований на км 83+870 автодороги Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.



Зазначають, роботи виконували на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядним підприємством ТзОВ "РБП Транс-Мост".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Верба Володимир-Волинського району завершили ремонтні роботи аварійного мосту.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Він розташований на км 83+870 автодороги Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.Зазначають, роботи виконували на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядним підприємством ТзОВ "РБП Транс-Мост".

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