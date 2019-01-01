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Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку

Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку
Другий тур чемпіонату України із велоспорту (маунтенбайк) у індивідуальній гонці на час, естафетній командній гонці та крос-кантрі на короткому крузі серед усіх вікових категорій відгримів у Рівному. Волинські велосипедисти повернулися додому із низкою перемог.

Ірина Шиманська, здобула титул чемпіонки серед юніорок у індивідуальній гонці на час та крос-кантрі на короткому крузі.

Дівчина випередила суперниць із Донецької та Хмельницької областей та здобула золото.

Юлія Дорошенко за сумою двох етапів завоювала третє призове місце серед жінок у гонці крос-кантрі на короткому крузі та індивідуальній гонці на час.

Іще один чемпіонський титул перейшов до Валерії Іосенко. Дівчина стала чемпіонкою України у всіх трьох видах велозмагань: індивідуальна гонка на час, крос-кантрі на короткому крузі та естафетна командна гонка. Тут же Олександра Шишмарьова виборола третє призове місце.

Іще одна бронза у Богдани Левченко, категорія дівчата 15-16 років, крос-кантрі на короткому крузі.

Серед чоловічої частини команди відзначився Владислав Грушецький. За підсумками двох турів він посів третє місце серед юнаків на дистанціях крос-кантрі та індивідуальна гонка на час.
Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку
Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку
Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку
Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку
Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку

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Теги: спорт
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