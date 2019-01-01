Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку
Сьогодні, 11:26
Другий тур чемпіонату України із велоспорту (маунтенбайк) у індивідуальній гонці на час, естафетній командній гонці та крос-кантрі на короткому крузі серед усіх вікових категорій відгримів у Рівному. Волинські велосипедисти повернулися додому із низкою перемог.
Ірина Шиманська, здобула титул чемпіонки серед юніорок у індивідуальній гонці на час та крос-кантрі на короткому крузі.
Дівчина випередила суперниць із Донецької та Хмельницької областей та здобула золото.
Юлія Дорошенко за сумою двох етапів завоювала третє призове місце серед жінок у гонці крос-кантрі на короткому крузі та індивідуальній гонці на час.
Іще один чемпіонський титул перейшов до Валерії Іосенко. Дівчина стала чемпіонкою України у всіх трьох видах велозмагань: індивідуальна гонка на час, крос-кантрі на короткому крузі та естафетна командна гонка. Тут же Олександра Шишмарьова виборола третє призове місце.
Іще одна бронза у Богдани Левченко, категорія дівчата 15-16 років, крос-кантрі на короткому крузі.
Серед чоловічої частини команди відзначився Владислав Грушецький. За підсумками двох турів він посів третє місце серед юнаків на дистанціях крос-кантрі та індивідуальна гонка на час.
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Ірина Шиманська, здобула титул чемпіонки серед юніорок у індивідуальній гонці на час та крос-кантрі на короткому крузі.
Дівчина випередила суперниць із Донецької та Хмельницької областей та здобула золото.
Юлія Дорошенко за сумою двох етапів завоювала третє призове місце серед жінок у гонці крос-кантрі на короткому крузі та індивідуальній гонці на час.
Іще один чемпіонський титул перейшов до Валерії Іосенко. Дівчина стала чемпіонкою України у всіх трьох видах велозмагань: індивідуальна гонка на час, крос-кантрі на короткому крузі та естафетна командна гонка. Тут же Олександра Шишмарьова виборола третє призове місце.
Іще одна бронза у Богдани Левченко, категорія дівчата 15-16 років, крос-кантрі на короткому крузі.
Серед чоловічої частини команди відзначився Владислав Грушецький. За підсумками двох турів він посів третє місце серед юнаків на дистанціях крос-кантрі та індивідуальна гонка на час.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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