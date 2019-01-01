Волинські велосипедисти тріумфували на чемпіонаті України із маунтенбайку

Другий тур чемпіонату України із велоспорту (маунтенбайк) у індивідуальній гонці на час, естафетній командній гонці та крос-кантрі на короткому крузі серед усіх вікових категорій відгримів у Рівному. Волинські велосипедисти повернулися додому із низкою перемог., здобула титул чемпіонки серед юніорок у індивідуальній гонці на час та крос-кантрі на короткому крузі.Дівчина випередила суперниць із Донецької та Хмельницької областей та здобула золото.за сумою двох етапів завоювала третє призове місце серед жінок у гонці крос-кантрі на короткому крузі та індивідуальній гонці на час.Іще один чемпіонський титул перейшов до. Дівчина стала чемпіонкою України у всіх трьох видах велозмагань: індивідуальна гонка на час, крос-кантрі на короткому крузі та естафетна командна гонка. Тут же Олександра Шишмарьова виборола третє призове місце.Іще одна бронза у, категорія дівчата 15-16 років, крос-кантрі на короткому крузі.Серед чоловічої частини команди відзначився. За підсумками двох турів він посів третє місце серед юнаків на дистанціях крос-кантрі та індивідуальна гонка на час.