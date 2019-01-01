«Грибна» погода: вересень обіцяє бути теплим





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Перший тиждень вересня обіцяє бути дуже комфортним. Максимальна температура повітря протягом тижня буде в межах + 20 ... + 23 °С, а мінімальна: + 12 ... + 16 °С. Хмарність буде помірною і, що найбільш важливо, значні опади не очікуються.



Другий тиждень вересня не принесе істотних метеорологічних змін і буде схожою на першу, але опади посиляться.



Третій тиждень вересня пройде з незначним похолоданням. Максимальна температура опуститься до +15...+19°C. Мінімальна температура складе + 8 ... + 11 °C. Рясних грозових дощів в прогнозі немає.



Четвертий і останній тиждень вересня буде теплим, але ртутні стовпчики знову трохи «впадуть». Ми можемо розраховувати на денний максимум в межах + 15 ... + 17 °С, мінімум до + 8 ... + 10 °С.



Вересень "попрощається" з нами приємною температурою повітря і відсутністю інтенсивних дощів.

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