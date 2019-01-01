На Рівненщині мотоцикліст врізався у авто поліцейських: травмувалося троє людей

На Рівненщині мотоцикліст спричинив ДТП за участю службового авто поліцейських.Автопригода сталася 28 серпня, близько першої ночі на автодорозі між селами Мала Любаша та Борщівка, - пише ГУНП у Рівненській області.Встановили, що екіпаж групи реагування патрульної поліції Костопільского відділу поліції їхав у село Борщівка для перевірки за місцем проживання 34-річного місцевого жителя, який перебуває під домашнім арештом.Близько 00:50 водій мотоцикла, 26-річний села Борщівка, з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius під керуванням 21-річного капрала поліції.Внаслідок ДТП травмувалося троє учасників дорожнього руху.У водія двоколісного діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, забійну рвану рану голови, осаднення живота та виявили запах алкоголю. Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення Костопільської центральної районної лікарні.У водія службового авто та його напарника, 21-річного лейтенанта поліції, діагностували струс головного мозку, забій грудної клітки та гіпертонічний криз. Після надання необхідної медичної допомоги обох поліцейських відпустили.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).Матеріали кримінального провадження скеровуватимуться за підслідністю до Державного бюро розслідувань.