У Луцьку не можуть нічого зробити із зупинкою-розвалюхою біля ринку

Луцька міська рада вкотре не дала в оренду землю під зупинкою біля Центрального ринку дочці екс-депутатаПро це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.«Роками це тягнеться. Що далі? Воно в жахливому стані там лишається, стоїть та розвалюха», - наголосив депутат. Він запропонував шукати вирішення питання, зокрема, один із варіантів – сідати за стіл переговорів.Ігор Поліщук повідомив, що у 2016 році вже мали досвід перемовин із Москвичем, щоправда з приводу діяльності кафе «Бригантина».«Треба було пофарбувати «Бригантину». Він найняв на роботу два алкоголика, які падали з «Бригантини» в канал, ледь там не втопилися. Пофарбували кафе до Дня Незалежності у 2018 році».За словами заступника мера, зупинку хочуть реконструювати, тож це питання так і «висить у повітрі»