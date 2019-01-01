У Луцьку не можуть нічого зробити із зупинкою-розвалюхою біля ринку
Сьогодні, 11:36
Луцька міська рада вкотре не дала в оренду землю під зупинкою біля Центрального ринку дочці екс-депутата Дмитра Москвича Ользі Москвич.
Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
«Роками це тягнеться. Що далі? Воно в жахливому стані там лишається, стоїть та розвалюха», - наголосив депутат Павло Данильчук. Він запропонував шукати вирішення питання, зокрема, один із варіантів – сідати за стіл переговорів.
Ігор Поліщук повідомив, що у 2016 році вже мали досвід перемовин із Москвичем, щоправда з приводу діяльності кафе «Бригантина».
«Треба було пофарбувати «Бригантину». Він найняв на роботу два алкоголика, які падали з «Бригантини» в канал, ледь там не втопилися. Пофарбували кафе до Дня Незалежності у 2018 році».
За словами заступника мера Костянтина Петрочука, зупинку хочуть реконструювати, тож це питання так і «висить у повітрі»
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Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
«Роками це тягнеться. Що далі? Воно в жахливому стані там лишається, стоїть та розвалюха», - наголосив депутат Павло Данильчук. Він запропонував шукати вирішення питання, зокрема, один із варіантів – сідати за стіл переговорів.
Ігор Поліщук повідомив, що у 2016 році вже мали досвід перемовин із Москвичем, щоправда з приводу діяльності кафе «Бригантина».
«Треба було пофарбувати «Бригантину». Він найняв на роботу два алкоголика, які падали з «Бригантини» в канал, ледь там не втопилися. Пофарбували кафе до Дня Незалежності у 2018 році».
За словами заступника мера Костянтина Петрочука, зупинку хочуть реконструювати, тож це питання так і «висить у повітрі»
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