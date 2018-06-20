У Луцьку й далі купуватимуть житло атовцям на умовах співфінансування
Сьогодні, 12:02
У Луцьку продовжили програму забезпечення житлом атовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих на умовах співфінансування.
Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат міської ради Ігор Поліщук розповів, що із проханням продовжити програму звернулася громадська організація «Спілка воїнів АТО Волині». Тож вона діятиме до 2022 року.
«Ця програма є унікальною на території України. За час її дії виділили понад 50 квартир», - відзначив він.
Із бюджету міста на реалізацію програми планують витратити 11 мільйонів гривень. До слова, станом на 1 серпня на квартирній черзі перебували 160 воїнів та членів родин Героїв.
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Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат міської ради Ігор Поліщук розповів, що із проханням продовжити програму звернулася громадська організація «Спілка воїнів АТО Волині». Тож вона діятиме до 2022 року.
«Ця програма є унікальною на території України. За час її дії виділили понад 50 квартир», - відзначив він.
Із бюджету міста на реалізацію програми планують витратити 11 мільйонів гривень. До слова, станом на 1 серпня на квартирній черзі перебували 160 воїнів та членів родин Героїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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