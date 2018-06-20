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У Луцьку й далі купуватимуть житло атовцям на умовах співфінансування

У Луцьку й далі купуватимуть житло атовцям на умовах співфінансування
У Луцьку продовжили програму забезпечення житлом атовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів родин загиблих на умовах співфінансування.

Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.

Депутат міської ради Ігор Поліщук розповів, що із проханням продовжити програму звернулася громадська організація «Спілка воїнів АТО Волині». Тож вона діятиме до 2022 року.

«Ця програма є унікальною на території України. За час її дії виділили понад 50 квартир», - відзначив він.

Із бюджету міста на реалізацію програми планують витратити 11 мільйонів гривень. До слова, станом на 1 серпня на квартирній черзі перебували 160 воїнів та членів родин Героїв.

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Теги: атовці, житло, співфінансування, Луцьк
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