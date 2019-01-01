Інцидент із «розриванням» поросят у Заборолі: яка доля багатостраждальної тварини
Сьогодні, 12:13
У Заборолі влаштували жорстокі розваги під час святкування дня громади 25 серпня. Дійство завершували традиційною забавою: на стадіон випустили двох поросят. Хто впіймав, той міг залишити тварину собі. Спочатку поросят били ногами організатори, аби підігнати, а далі їх конкурсанти розтягували за лапи.
Нині тварина знаходиться у сусідньому селі Олександрівка – у жінки, яка таки змогла видерти тварину з рук суперників. Мати переможниці запевняє: донька вчинила правильно, - пише 12 канал.
“Конкурс є конкурс. Як вона його спіймала перша – то й не хотіла відпускати, а інші теж тягнули. Ми назвали його Жорік. Буде їсти добре”, – розповіла Алла Лящук, чия дочка виграла порося.
Відео конкурсу, де учасники змагаються за тварину, викликало тисячі обурених коментарів. Чимало нарікань було на організаторів конкурсу: мовляв, як вони допустили, аби на очах у сотень людей знущались над тваринами.
“Зробили з цього трагедію. Я її не бачу абсолютно. Це веселий конкурс. Так, можливо когось налякали, але ті поросята пищать навіть коли просто голодні. Доля усіх поросят відома, їх навіть молодими колять”, – пояснив член виконкому сільської ради Забаролівської громади Валерій Міщук.
Тим часом на сайті Заборольської сільради опублікували офіційну заяву щодо інциденту, який трапився 25 серпня.
“З прикрістю повідомляємо, що ми глибоко засмучені з приводу конкурсу, що мав на меті принести лише позитивні враження. Традиційний сільський конкурс з поросятами, де потрібно було піймати швидку свинку, завжди у нас закінчувався мирно та спокійно, без зайвих стресів для тварин. Приносимо свої вибачення перед людьми, а особливо, перед дітьми, які стали свідками цього випадку”, – йдеться у повідомленні.
Зоозахисники вже поскаржились у поліцію та написали заяву про знущання над тваринами. Правоохоронці ж запевняють, що наразі вони з’ясовують обставини. Згідно з кримінальним кодексом, порушникам загрожує штраф до тисячі гривень або ж арешт на півроку.
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Нині тварина знаходиться у сусідньому селі Олександрівка – у жінки, яка таки змогла видерти тварину з рук суперників. Мати переможниці запевняє: донька вчинила правильно, - пише 12 канал.
“Конкурс є конкурс. Як вона його спіймала перша – то й не хотіла відпускати, а інші теж тягнули. Ми назвали його Жорік. Буде їсти добре”, – розповіла Алла Лящук, чия дочка виграла порося.
Відео конкурсу, де учасники змагаються за тварину, викликало тисячі обурених коментарів. Чимало нарікань було на організаторів конкурсу: мовляв, як вони допустили, аби на очах у сотень людей знущались над тваринами.
“Зробили з цього трагедію. Я її не бачу абсолютно. Це веселий конкурс. Так, можливо когось налякали, але ті поросята пищать навіть коли просто голодні. Доля усіх поросят відома, їх навіть молодими колять”, – пояснив член виконкому сільської ради Забаролівської громади Валерій Міщук.
Тим часом на сайті Заборольської сільради опублікували офіційну заяву щодо інциденту, який трапився 25 серпня.
“З прикрістю повідомляємо, що ми глибоко засмучені з приводу конкурсу, що мав на меті принести лише позитивні враження. Традиційний сільський конкурс з поросятами, де потрібно було піймати швидку свинку, завжди у нас закінчувався мирно та спокійно, без зайвих стресів для тварин. Приносимо свої вибачення перед людьми, а особливо, перед дітьми, які стали свідками цього випадку”, – йдеться у повідомленні.
Зоозахисники вже поскаржились у поліцію та написали заяву про знущання над тваринами. Правоохоронці ж запевняють, що наразі вони з’ясовують обставини. Згідно з кримінальним кодексом, порушникам загрожує штраф до тисячі гривень або ж арешт на півроку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а дебілів не влаштували б танок чи пісня в виконанні дитячого колективу ? - потягнуло на драйв ?..
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