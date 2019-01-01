Інцидент із «розриванням» поросят у Заборолі: яка доля багатостраждальної тварини





Нині тварина знаходиться у сусідньому селі Олександрівка – у жінки, яка таки змогла видерти тварину з рук суперників. Мати переможниці запевняє: донька вчинила правильно, - пише



“Конкурс є конкурс. Як вона його спіймала перша – то й не хотіла відпускати, а інші теж тягнули. Ми назвали його Жорік. Буде їсти добре”, – розповіла Алла Лящук, чия дочка виграла порося.



Відео конкурсу, де учасники змагаються за тварину, викликало тисячі обурених коментарів. Чимало нарікань було на організаторів конкурсу: мовляв, як вони допустили, аби на очах у сотень людей знущались над тваринами.



“Зробили з цього трагедію. Я її не бачу абсолютно. Це веселий конкурс. Так, можливо когось налякали, але ті поросята пищать навіть коли просто голодні. Доля усіх поросят відома, їх навіть молодими колять”, – пояснив член виконкому сільської ради Забаролівської громади Валерій Міщук.



Тим часом на сайті Заборольської сільради о



“З прикрістю повідомляємо, що ми глибоко засмучені з приводу конкурсу, що мав на меті принести лише позитивні враження. Традиційний сільський конкурс з поросятами, де потрібно було піймати швидку свинку, завжди у нас закінчувався мирно та спокійно, без зайвих стресів для тварин. Приносимо свої вибачення перед людьми, а особливо, перед дітьми, які стали свідками цього випадку”, – йдеться у повідомленні.



Зоозахисники вже поскаржились у поліцію та написали заяву про знущання над тваринами. Правоохоронці ж запевняють, що наразі вони з’ясовують обставини. Згідно з кримінальним кодексом, порушникам загрожує штраф до тисячі гривень або ж арешт на півроку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Заборолі влаштували жорстокі розваги під час святкування дня громади 25 серпня . Дійство завершували традиційною забавою: на стадіон випустили двох поросят. Хто впіймав, той міг залишити тварину собі. Спочатку поросят били ногами організатори, аби підігнати, а далі їх конкурсанти розтягували за лапи.Нині тварина знаходиться у сусідньому селі Олександрівка – у жінки, яка таки змогла видерти тварину з рук суперників. Мати переможниці запевняє: донька вчинила правильно, - пише 12 канал “Конкурс є конкурс. Як вона його спіймала перша – то й не хотіла відпускати, а інші теж тягнули. Ми назвали його Жорік. Буде їсти добре”, – розповіла, чия дочка виграла порося.Відео конкурсу, де учасники змагаються за тварину, викликало тисячі обурених коментарів. Чимало нарікань було на організаторів конкурсу: мовляв, як вони допустили, аби на очах у сотень людей знущались над тваринами.“Зробили з цього трагедію. Я її не бачу абсолютно. Це веселий конкурс. Так, можливо когось налякали, але ті поросята пищать навіть коли просто голодні. Доля усіх поросят відома, їх навіть молодими колять”, – пояснив член виконкому сільської ради Забаролівської громади ВТим часом на сайті Заборольської сільради о публікували офіційну заяву щодо інциденту , який трапився 25 серпня.“З прикрістю повідомляємо, що ми глибоко засмучені з приводу конкурсу, що мав на меті принести лише позитивні враження. Традиційний сільський конкурс з поросятами, де потрібно було піймати швидку свинку, завжди у нас закінчувався мирно та спокійно, без зайвих стресів для тварин. Приносимо свої вибачення перед людьми, а особливо, перед дітьми, які стали свідками цього випадку”, – йдеться у повідомленні.Зоозахисники вже поскаржились у поліцію та написали заяву про знущання над тваринами. Правоохоронці ж запевняють, що наразі вони з’ясовують обставини. Згідно з кримінальним кодексом, порушникам загрожує штраф до тисячі гривень або ж арешт на півроку.

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