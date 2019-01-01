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Злодій викрав з подвір'я волинянина велосипед

Злодій викрав з подвір'я волинянина велосипед
Злодій викрав велосипед у мешканця Володимира-Волинського. Інцидент трапився 27 серпня.

Двоколісний транспортний засіб іноземного виробництва стояв біля літньої кухні за місцем проживання власника, - пише Буг.

За словами правоохоронців проводиться подальша перевірка та встановлення обставин події.

Також, повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, що 27-го серпня сталася крадіжка у дачному масиві Марс-1. Злодії завдали шкоди на суму 950 гривень.

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Теги: крадіжка
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