Злодій викрав з подвір'я волинянина велосипед





Двоколісний транспортний засіб іноземного виробництва стояв біля літньої кухні за місцем проживання власника, - пише



За словами правоохоронців проводиться подальша перевірка та встановлення обставин події.



Також, повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, що 27-го серпня сталася крадіжка у дачному масиві Марс-1. Злодії завдали шкоди на суму 950 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодій викрав велосипед у мешканця Володимира-Волинського. Інцидент трапився 27 серпня.Двоколісний транспортний засіб іноземного виробництва стояв біля літньої кухні за місцем проживання власника, - пише Буг За словами правоохоронців проводиться подальша перевірка та встановлення обставин події.Також, повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції, що 27-го серпня сталася крадіжка у дачному масиві Марс-1. Злодії завдали шкоди на суму 950 гривень.

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