вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій поліклініці – черги в кабінети щеплень. ВІДЕО

У луцькій поліклініці – черги в кабінети щеплень. ВІДЕО
У Луцьку черги в кабінети щеплень у дитячій поліклініці.

Директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська розповідає, що кабінет для вакцинації розрахований на 60 людей, нині приходять по дві сотні пацієнтів, - повідомляє Суспільне Волині.

Батько школяра 23-ї школи Володимир Дудик розповідає, що раніше був противником вакцинації. Нині думку змінив.

"Будемо робити всі вакцини, які потрібно – це наше рішення. Раніше не хотіли, а зараз повністю хочемо. Чому змінилося рішення щодо вакцинації? – Обставини в світі: щоб діти не хворіли, то треба робити", - говорить лучанин.

"Нормальна ситуація, як у лікарні: стоїмо, чекаємо. Треба робити вакцини, бо це наший захист, тому хотілося б, щоб вакцина була дійсно гарна. Ми знаємо, що, навіть, такі розвинені країни, як Англія, які говорили, що подолали певні хвороби – повертаються до вакцинації, бо всі їздять туди-сюди й переносять не линеш інформацію, а й інфекції", - зауважує лучанка Олена Шульгач.

При міській дитячій поліклініці працює три кабінети щеплень: два на проспекті Волі, 3А, один на вулиці В’ячеслава Чорновола, 1, - розповідає директорка закладу Оксана Лєщинська. Працюють медики у дві зміни з 8-ї до 20-ї.

"Якщо б вона робилася планово, то б черг не було. Кабінет профщеплень – об’єкт підвищеного режиму, де маніпуляції. Він не може працювати без провітрювання, квартування та миття. Що можуть робити медсестри – роблять. Підсилена робота додатковими медсестрами", - каже директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»

Заступниця директорки поліклініки Наталія Кеда говорить, на початку серпня було 30 відвідувань у день, вчора, 27 серпня, близько двохсот.

"Діти шестирічки ідуть в перший клас. Вони мають мати 3 вакцинації проти кашлюку, дифтерії, правцю, поліомієліту. Одна ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, поліомієліту, друга ревакцинація в 6 років без коклюшного компоненту - дифтерія та правець. З 14-го серпня вакцина прибула в область, перед тим були труднощі протягом півтора місяця, її не було в області. Тепер маємо, і батьків закликаю прийти та до щепитися", - зазначає Наталія Кеда.

Заступниця Луцької дитячої поліклініки зауважує, кабінети щеплень працюють щодня, крім неділі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: щеплення, луцькі лікарні, школярі, черги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спорт, комфорт і затишок: розповіли, у чому перевага квартир від ЖК «Західний Олімп» під Луцьком*
Сьогодні, 12:37
У мера Луцька – новий заступник
Сьогодні, 12:34
У луцькій поліклініці – черги в кабінети щеплень. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
Інцидент із «розриванням» поросят у Заборолі: яка доля багатостраждальної тварини
Сьогодні, 12:13
У Луцьку й далі купуватимуть житло атовцям на умовах співфінансування
Сьогодні, 12:02
Схожі новини
Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО Волинські школярі отримали подарунки від польських байкерів. ФОТО
25 серпень, 23:30
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
24 серпень, 11:49
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
23 серпень, 15:23
«Батьки шукають купу незрозумілих причин, аби не щеплювати дітей», – луцька лікарка «Батьки шукають купу незрозумілих причин, аби не щеплювати дітей», – луцька лікарка
21 серпень, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцького забудовника не забрали багатостраждальну ділянку на Кафедральній
Сьогодні, 13:10
 0
«Грибна» погода: вересень обіцяє бути теплим
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині розшукують 31-річного чоловіка, який пішов з реабілітаційного центру
Сьогодні, 13:00
 0
Через порося, яке ледь не розірвали на святкуванні у Заборолі, чоловік звернувся до Зеленського
Сьогодні, 12:55
 0
Повідомили, коли у Луцьку можуть побудувати фонтан за 14 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿