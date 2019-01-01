У луцькій поліклініці – черги в кабінети щеплень. ВІДЕО





Директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська розповідає, що кабінет для вакцинації розрахований на 60 людей, нині приходять по дві сотні пацієнтів, - повідомляє



Батько школяра 23-ї школи Володимир Дудик розповідає, що раніше був противником вакцинації. Нині думку змінив.



"Будемо робити всі вакцини, які потрібно – це наше рішення. Раніше не хотіли, а зараз повністю хочемо. Чому змінилося рішення щодо вакцинації? – Обставини в світі: щоб діти не хворіли, то треба робити", - говорить лучанин.



"Нормальна ситуація, як у лікарні: стоїмо, чекаємо. Треба робити вакцини, бо це наший захист, тому хотілося б, щоб вакцина була дійсно гарна. Ми знаємо, що, навіть, такі розвинені країни, як Англія, які говорили, що подолали певні хвороби – повертаються до вакцинації, бо всі їздять туди-сюди й переносять не линеш інформацію, а й інфекції", - зауважує лучанка Олена Шульгач.



При міській дитячій поліклініці працює три кабінети щеплень: два на проспекті Волі, 3А, один на вулиці В’ячеслава Чорновола, 1, - розповідає директорка закладу Оксана Лєщинська. Працюють медики у дві зміни з 8-ї до 20-ї.



"Якщо б вона робилася планово, то б черг не було. Кабінет профщеплень – об’єкт підвищеного режиму, де маніпуляції. Він не може працювати без провітрювання, квартування та миття. Що можуть робити медсестри – роблять. Підсилена робота додатковими медсестрами", - каже директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»



Заступниця директорки поліклініки Наталія Кеда говорить, на початку серпня було 30 відвідувань у день, вчора, 27 серпня, близько двохсот.



"Діти шестирічки ідуть в перший клас. Вони мають мати 3 вакцинації проти кашлюку, дифтерії, правцю, поліомієліту. Одна ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, поліомієліту, друга ревакцинація в 6 років без коклюшного компоненту - дифтерія та правець. З 14-го серпня вакцина прибула в область, перед тим були труднощі протягом півтора місяця, її не було в області. Тепер маємо, і батьків закликаю прийти та до щепитися", - зазначає Наталія Кеда.



Заступниця Луцької дитячої поліклініки зауважує, кабінети щеплень працюють щодня, крім неділі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку черги в кабінети щеплень у дитячій поліклініці.Директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»розповідає, що кабінет для вакцинації розрахований на 60 людей, нині приходять по дві сотні пацієнтів, - повідомляє Суспільне Волині. Батько школяра 23-ї школирозповідає, що раніше був противником вакцинації. Нині думку змінив."Будемо робити всі вакцини, які потрібно – це наше рішення. Раніше не хотіли, а зараз повністю хочемо. Чому змінилося рішення щодо вакцинації? – Обставини в світі: щоб діти не хворіли, то треба робити", - говорить лучанин."Нормальна ситуація, як у лікарні: стоїмо, чекаємо. Треба робити вакцини, бо це наший захист, тому хотілося б, щоб вакцина була дійсно гарна. Ми знаємо, що, навіть, такі розвинені країни, як Англія, які говорили, що подолали певні хвороби – повертаються до вакцинації, бо всі їздять туди-сюди й переносять не линеш інформацію, а й інфекції", - зауважує лучанка Олена Шульгач.При міській дитячій поліклініці працює три кабінети щеплень: два на проспекті Волі, 3А, один на вулиці В’ячеслава Чорновола, 1, - розповідає директорка закладу Оксана Лєщинська. Працюють медики у дві зміни з 8-ї до 20-ї."Якщо б вона робилася планово, то б черг не було. Кабінет профщеплень – об’єкт підвищеного режиму, де маніпуляції. Він не може працювати без провітрювання, квартування та миття. Що можуть робити медсестри – роблять. Підсилена робота додатковими медсестрами", - каже директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»Заступниця директорки поліклінікиговорить, на початку серпня було 30 відвідувань у день, вчора, 27 серпня, близько двохсот."Діти шестирічки ідуть в перший клас. Вони мають мати 3 вакцинації проти кашлюку, дифтерії, правцю, поліомієліту. Одна ревакцинація проти кашлюку, дифтерії, поліомієліту, друга ревакцинація в 6 років без коклюшного компоненту - дифтерія та правець. З 14-го серпня вакцина прибула в область, перед тим були труднощі протягом півтора місяця, її не було в області. Тепер маємо, і батьків закликаю прийти та до щепитися", - зазначає Наталія Кеда.Заступниця Луцької дитячої поліклініки зауважує, кабінети щеплень працюють щодня, крім неділі.

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