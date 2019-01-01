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У мера Луцька – новий заступник

У мера Луцька – новий заступник
У міського голови Луцька з’явився ще один заступник.

Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.

Так, члена виконкому Ірину Чебелюк призначили заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів мерії. Жінка є членом виконкому із 2015 року і має юридичну освіту.

«Ви знаєте, що довго ця посада була вакантною. Довго ми обирали кандидатуру на цю посаду і зупинилися на кандидатурі Ірини Чебелюк. Тому я пропоную підтримати цей варіант і затвердити її заступником», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.

Ірина Чебелюк, як й інші заступники міського голови, отримуватиме щомісячну надбавку 70% за виконання важливої роботи, премії у розмірі 50%, допомогу на оздоровлення.

До слова, на сьогодні посадовий оклад заступників мера складає 12 300 гривень.

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Теги: Луцьк, заступник мера, Луцькрада
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Коментарі 1
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окрім окладу дехто з заступників мера отримує пенсію по інвалідності
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