У мера Луцька – новий заступник
Сьогодні, 12:34
У міського голови Луцька з’явився ще один заступник.
Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Так, члена виконкому Ірину Чебелюк призначили заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів мерії. Жінка є членом виконкому із 2015 року і має юридичну освіту.
«Ви знаєте, що довго ця посада була вакантною. Довго ми обирали кандидатуру на цю посаду і зупинилися на кандидатурі Ірини Чебелюк. Тому я пропоную підтримати цей варіант і затвердити її заступником», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Ірина Чебелюк, як й інші заступники міського голови, отримуватиме щомісячну надбавку 70% за виконання важливої роботи, премії у розмірі 50%, допомогу на оздоровлення.
До слова, на сьогодні посадовий оклад заступників мера складає 12 300 гривень.
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Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Так, члена виконкому Ірину Чебелюк призначили заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів мерії. Жінка є членом виконкому із 2015 року і має юридичну освіту.
«Ви знаєте, що довго ця посада була вакантною. Довго ми обирали кандидатуру на цю посаду і зупинилися на кандидатурі Ірини Чебелюк. Тому я пропоную підтримати цей варіант і затвердити її заступником», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Ірина Чебелюк, як й інші заступники міського голови, отримуватиме щомісячну надбавку 70% за виконання важливої роботи, премії у розмірі 50%, допомогу на оздоровлення.
До слова, на сьогодні посадовий оклад заступників мера складає 12 300 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
окрім окладу дехто з заступників мера отримує пенсію по інвалідності
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