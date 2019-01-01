У мера Луцька – новий заступник

У міського голови Луцька з’явився ще один заступник.Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.Так, члена виконкомупризначили заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів мерії. Жінка є членом виконкому із 2015 року і має юридичну освіту.«Ви знаєте, що довго ця посада була вакантною. Довго ми обирали кандидатуру на цю посаду і зупинилися на кандидатурі Ірини Чебелюк. Тому я пропоную підтримати цей варіант і затвердити її заступником», - наголосив в.о. мера ЛуцькаІрина Чебелюк, як й інші заступники міського голови, отримуватиме щомісячну надбавку 70% за виконання важливої роботи, премії у розмірі 50%, допомогу на оздоровлення.До слова, на сьогодні посадовий оклад заступників мера складає 12 300 гривень.