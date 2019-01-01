Медики розповіли, коли на Волинь прийде епідемія грипу

Волинські медики очікують дві хвилі епідемії захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у 2019-2020 роках.Відповідно до статистичних даних минулого епідемічного сезону на ці інфекції захворіло 5,4 мільйона осіб - пише Волинський лабораторний центр.Крім того, було 64 летальних випадків (із них 17 дітей), жоден із них не був щеплений проти грипу. Водночас, охоплення вакцинацією проти грипу щорічно знаходиться на дуже низькому рівні. За попередній епідсезон ця цифра склала 0,4% населення України.Відповідно до опублікованого прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, котрі ймовірно циркулюватимуть в Україні у новому епідсезоні будуть:- вірус, подібний до A/Brisbane/ (H1N1);- вірус, подібний до A/Kansas/ (H3N2);- вірус, подібний до B/Colorado/;- вірус, подібний до B/Phuket/.Відтак, очікують дві хвилі підйому захворюваності на грип та ГРВІ: перша – у грудні 2019 року, друга – кінець січня – початок лютого 2020 року. Прогнозовано, що на грип та ГРВІ захворіє близько 6,7 млн. українців.Відповідно до національного законодавства, щеплення проти грипу не входять до календаря щеплень, а відтак, вакцина проти грипу не закуповується за кошти державного бюджету. Кожен українець зможе придбати її в аптеці за власний кошт і зробити відповідне щеплення у закладі охорони здоров’я. Вакцини можуть бути придбані також за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику (медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, пацієнти із хронічними захворюваннями).