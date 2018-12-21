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Повідомили, коли у Луцьку можуть побудувати фонтан за 14 мільйонів гривень

Повідомили, коли у Луцьку можуть побудувати фонтан за 14 мільйонів гривень
Стало відомо, коли в центрі Луцька планують побудувати фонтан.

Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова відзначила, що відбувся тендер на будівництво фонтану на Театральному майдані міста.

Якщо ж підпишуть всі необхідні документи, передбачені раніше 14 мільйонів гривень на водограй хочуть освоїти вже до кінця року.

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Теги: фонтан, Луцьк
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