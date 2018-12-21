Повідомили, коли у Луцьку можуть побудувати фонтан за 14 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:45
Стало відомо, коли в центрі Луцька планують побудувати фонтан.
Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова відзначила, що відбувся тендер на будівництво фонтану на Театральному майдані міста.
Якщо ж підпишуть всі необхідні документи, передбачені раніше 14 мільйонів гривень на водограй хочуть освоїти вже до кінця року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центрі Луцька хочуть встановити надсучасний світловий фонтан замість бетонного «корита». ФОТО
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Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова відзначила, що відбувся тендер на будівництво фонтану на Театральному майдані міста.
Якщо ж підпишуть всі необхідні документи, передбачені раніше 14 мільйонів гривень на водограй хочуть освоїти вже до кінця року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центрі Луцька хочуть встановити надсучасний світловий фонтан замість бетонного «корита». ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Довбограї будують водограї!
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