Повідомили, коли у Луцьку можуть побудувати фонтан за 14 мільйонів гривень





Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова відзначила, що відбувся тендер на будівництво фонтану на Театральному майдані міста.



Якщо ж підпишуть всі необхідні документи, передбачені раніше 14 мільйонів гривень на водограй хочуть освоїти вже до кінця року.



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