Через порося, яке ледь не розірвали на святкуванні у Заборолі, чоловік звернувся до Зеленського





Так, мешканець Острога на Рівненщині Денис Алейніков через цю розвагу вчора зареєстрував петицію до президента. У ній чоловік просить заборонити на державному рівні усі розважальні чи будь-які інші конкурси з тваринами, - пише



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"Подія у Заборолі набула розголосу по всій Україні, веселий конкурс перетворився на живодерство. Це все бачили діти, а тварина ледь вижила. Натомість організатори конкурсу вважають це нормальним і заявили, що таке відбувається щороку в них.



Це більше нагадує дикунство та живодерство. Цим вчинком село показало країну перед світом в дуже негативному руслі, це знущання заради забави", - йдеться у тексті петиції.



Петиція вже набрала 105 підписів із 25 тисяч необхідних для того, щоб її розглянули. Поставити підпис під петицією можна ще протягом 92 днів. Підписати її можна за

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