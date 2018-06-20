У луцького забудовника не забрали багатостраждальну ділянку на Кафедральній
Сьогодні, 13:10
ТзОВ «Луцькміськбуд» достроково не захотіли припинити право користування земельною ділянкою на Кафедральній, 13.
Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше депутат Павло Данильчук заявив, що забудовник бульдозером знищив верхній шар історичної пам’ятки. Аби вирішити проблему, у 2017 році Луцькрада зобов’язала орендаря за власний кошт провести археологічні дослідження, проте їх так і не завершили. Земельну ділянку площею 0,0779 га на Кафедральній надали на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу.
«Представники «Луцькміськбуд» не прийшли на засідання комісії. Поліцейські повідомили, що стосовно будівництва на Кафедральній тривають слідчі дії. На комісії прийняли ряд рішень, одне з яких – підготовка проекту рішення через недотримання орендарем умов», - повідомив депутат Микола Федік. До слова, на засідання сесії представники забудовника також не з’явилися.
Утім, із ТзОВ «Луцькміськбуд» не захотіли розірвати договір в односторонньому порядку. «За» проголосували 9 із 22 депутатів.
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Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше депутат Павло Данильчук заявив, що забудовник бульдозером знищив верхній шар історичної пам’ятки. Аби вирішити проблему, у 2017 році Луцькрада зобов’язала орендаря за власний кошт провести археологічні дослідження, проте їх так і не завершили. Земельну ділянку площею 0,0779 га на Кафедральній надали на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу.
«Представники «Луцькміськбуд» не прийшли на засідання комісії. Поліцейські повідомили, що стосовно будівництва на Кафедральній тривають слідчі дії. На комісії прийняли ряд рішень, одне з яких – підготовка проекту рішення через недотримання орендарем умов», - повідомив депутат Микола Федік. До слова, на засідання сесії представники забудовника також не з’явилися.
Утім, із ТзОВ «Луцькміськбуд» не захотіли розірвати договір в односторонньому порядку. «За» проголосували 9 із 22 депутатів.
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