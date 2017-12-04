Назвали ймовірну причину смертельного обвалу в Дрогобичі





Однак там їм порадили робити ремонт власними силами, - пише



"Вили собаки і було моторошно"



Спочатку заявлялося, що стався вибух побутового газу. Однак очевидці стверджують – його не було.



"Я вам кажу, вибуху не було! Будинок просто звалився, звук такий був наче щось руйнується і сиплеться", – розповідає мешканка сусіднього будинку №103 по вулиці Грушевського Ольга.



Жінка каже, що вночі їй не спалося, було якесь недобре передчуття.



"Перед обвалом сильно вили собаки, було моторошно. Я вийшла на балкон, подивилася, потім повернулася в квартиру. І раптом чую цей звук. У нас тут є дитячий садок, який розбирають. Ще подумала, може люди там якісь матеріали крадуть і щось обвалилося. Коли чую чоловічий голос, такий страждає: "Люди! Викликайте рятувальників", –– і потім знову і знову він це повторював", – пояснює Ольга.



Також жінка каже, що деякі сусіди повибігали з квартир. "Моя сусідка надавала допомогу людям цього будинку. Прийшла і розповідає, що впав цілий під'їзд, тільки дах вціліла. А в цьому будинку люди їй говорили, що дня за два-три перед обваленням вони ходили в жек і скаржилися на велику тріщину в стіні. А їм там сказали, мовляв, робіть ремонт своїми силами ", – доводить Ольга.



Витоку газу не було



У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також говорять, що вибух газу в будинку малоймовірний.



"Була підозра, що стався вибух газу, але в процесі проведення робіт в тому числі і газової служби, було встановлено, що ця причина малоймовірна", - заявив на брифінгу заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський.



Це ж підтверджують і в "Львівгазі". Фахівці цього відомства вночі провели обстеження підземних газопроводів, підвалів, під'їздів і контрольних трубок і всіх підземних комунікацій в радіусі 50 метрів на загазованість навколо будинку по Грушевського 101. Але загазованості не виявили. Також там кажуть, що напередодні ніяких викликів на службу 104 про витік газу в цьому будинку не було.



На даний момент відомо про двох загиблих, це чоловік і жінка, їх особи встановлюються. Також з травмами в лікарнях перебуває семеро людей, троє з них діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За декілька днів до трагедії в Дрогобичі мешканці будинку зверталися в ЖЕК зі скаргою на тріщину в стіні.Однак там їм порадили робити ремонт власними силами, - пише Обозреватель. Спочатку заявлялося, що стався вибух побутового газу. Однак очевидці стверджують – його не було."Я вам кажу, вибуху не було! Будинок просто звалився, звук такий був наче щось руйнується і сиплеться", – розповідає мешканка сусіднього будинку №103 по вулиці Грушевського Ольга.Жінка каже, що вночі їй не спалося, було якесь недобре передчуття."Перед обвалом сильно вили собаки, було моторошно. Я вийшла на балкон, подивилася, потім повернулася в квартиру. І раптом чую цей звук. У нас тут є дитячий садок, який розбирають. Ще подумала, може люди там якісь матеріали крадуть і щось обвалилося. Коли чую чоловічий голос, такий страждає: "Люди! Викликайте рятувальників", –– і потім знову і знову він це повторював", – пояснює Ольга.Також жінка каже, що деякі сусіди повибігали з квартир. "Моя сусідка надавала допомогу людям цього будинку. Прийшла і розповідає, що впав цілий під'їзд, тільки дах вціліла. А в цьому будинку люди їй говорили, що дня за два-три перед обваленням вони ходили в жек і скаржилися на велику тріщину в стіні. А їм там сказали, мовляв, робіть ремонт своїми силами ", – доводить Ольга.У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також говорять, що вибух газу в будинку малоймовірний."Була підозра, що стався вибух газу, але в процесі проведення робіт в тому числі і газової служби, було встановлено, що ця причина малоймовірна", - заявив на брифінгу заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський.Це ж підтверджують і в "Львівгазі". Фахівці цього відомства вночі провели обстеження підземних газопроводів, підвалів, під'їздів і контрольних трубок і всіх підземних комунікацій в радіусі 50 метрів на загазованість навколо будинку по Грушевського 101. Але загазованості не виявили. Також там кажуть, що напередодні ніяких викликів на службу 104 про витік газу в цьому будинку не було.На даний момент відомо про двох загиблих, це чоловік і жінка, їх особи встановлюються. Також з травмами в лікарнях перебуває семеро людей, троє з них діти.

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