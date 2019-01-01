Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Хобултова склад, млин, ФОП Грабовська
2. 09:00 – 17:00
Будинок культури, молитовний будинок, водогін, свинарники с. Ласків, вул.: Молодіжна 1-3А, 2-20
Горохівський район
1. 09:00-17:00 Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башня
Греко-католицька церква-Церква
ДТГ Львівcька залізниця-Станція Горохів
ПОАФ"Відгодівельник"-База
ТзОВ Горохів-насіння-Ферма
ФОП Прокопчук М.С.-магазин
ТзОВ Горохів-насіння-Столова
ТзОВ Горохів-насіння-Контора
ФОП Гриб В.В-Будинок культури
Цегівська сільська рада-Дитячий садок
Горохівський районний відділ освіти-школа
Цегівська сільська рада-башня
Церква
ФОП Семенюк М.С-Магазин
Цегівська сільська рада-башня
Церква-с. Борочичі
ФОП Гель Н.І-Магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа
Цегівська сільська рада-клуб
Мар`янівське СТ-Магазин
ФОП Майко Н.Ф-Магазин
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
Новосад П.П.-Свинарник
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
Цегівська сільська рада-башня
Церква-с. Широка
ФОП Бондарук В.П-кіоск
смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Гетьманська
смт. Мар'янівка:
вул. 40 р. Перемоги
с. Борочичі:
вул. Шевченка
вул. Польова
вул.Кінна
вул. І. Франка,
вул. Шкільна,
вул. Лугова,
вул. Зелена,
вул. Набережна
вул. Лесі Українки
вул. Садова
с. Широка:
вул. Польова
вул. Центральна
вул. Молоджіна,
вул. Паркова,
вул. Підлісна
вул. Шевченка
с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Озерна
вул. Нова
вул. Б. Хмельницького
вул.Тиха
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 225
09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти-Школа
Берестечківське СТ-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
с. Гектари:
вул. Центральна
Іваничівський район
1 ПЛ-10кВ Л 55-01,Л 55-02, Л 55-05 10:00 – 17:00 с.Морозовичі(вул.Північна,Зелена,Л.Українки,Світла,Крайня),с.Лежниця,с.Михайлє,с.Млинище,с.Поромів(вул.Прикордонна1-16,Центральна1-9,Польова,Тимовського),с.Бужанка,с.Бортнів,с.Янів,с.Верхнів.
Морозовичі(вул.Прикордонна 62-71),Поромів(Прикордонна13-59,Колгоспна1-53,Центральна2-14),Петрово,
с.Морозовичі(вул.Прикордонна32-61,Шевченка,Шкільна,Учительська4-24,Хутірська),с.Шахтарське,с.Бужанка
2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-311 09:00 – 16:30 с.Лежниця вул.Центральна 1-18
Камінь-Каширський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова
2 ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-10кВ Л 40-05 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Селищна рада смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
дім молитви Селищна рада смт.Олика
КТП-246 с. Жорнище
КТП-248 с. Носовичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-280 с. Миловиця
Ківерцівська райспоживспілка
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
КТП-296 с. Жорнище
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
КТП-318 с. Носовичі
КТП-329 с.Чимерин
СФГ "Граніт"
ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна
КТП-337 с. Чемерин
ТзОВ "УКРТАУЕР"
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище
вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі
вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна
вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
4 ПЛ-10 кВ 84-03
9:00-16:00
ПЛ-10 кВ 84-03
КТП-65 с.Хорлупи
Сільська рада с.Хорлупи
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
КТП-66 с.Хорлупи
КТП-67 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-68 с.Покащів
Сільська рада
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-70 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-71 с.Одеради
СГВК"Мрія"
КТП-351 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-364 с.Покащів
Церква ЄХБ
ФОП Ворон Наталія Володимирівна
КТП-365 с.Покащів
Релігійна громада
КТП-367 с.Покащів
КТП-389 с.Одеради
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
Релігійна громада
Сільська рада с.Покащів
КТП-390 ,с.Одеради ПЛ-10 кВ 84-03
КТП-65 с.Хорлупи
вул.Відродження,3-14,с.Хорлупи
вул.Відродження,1,вул.Шлях,22-36/парні/,43-57/непарні/, вул.Шлях,38-40/парні/,59-61/непарні/
КТП-66 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,1-33/непарні/,2-38/парні/
вул.Першотравнева,35-59/непарні/,40-84/парні/,вул.Комсомольська,17-22,
КТП-67 с.Покащів
вул.Жовтнева,1-22
вул.Жовтнева,23-39
вул.Радянська,2-16/парні/
КТП-68 с.Покащів
вул.Молодіжна,1-7,вул.Радянська,35-44,вул.Жовтнева,69-99/непарні/
вул.Радянська,46,48,50
КТП-70 с.Покащів
КТП-71 с.Одеради
вул.Першотравнева,16-26/парні/,27
КТП-351 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-364 с.Покащів
вул.Жовтнева,41-49/непарні/,38-48/парні/
вул.Жовтнева,51-65/непарні/,50-100/парні/
вул.Радянська,16-34
КТП-365 с.Покащів
вул.Радянська,51-79,вул.Жовтнева,123-143/непарні/,116-144/парні/
вул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-114/парні/
КТП-367 с.Покащів
с.Покащів
КТП-389 с.Одеради
вул.Паркова,2-26/парні/,1-17/непарні/
вул.Шкільна,29-47/непарні/,44-50/парні/
вул.Шкільна,19-27/непарні/,22-42/парні/
КТП-390 ,с.Одеради
вул.Шкільна,1-17/непарні/,2-20/парні/
вул.Миру,1-15
вул.Першотравнева,1-19
Ковельський район
Інформацію не надано.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1 10:00-17:00
ПТУ-6
СТО
Судмедекспертиза
Продтовари
РБУ-472
Історико-культурний заповідник
Інспекція по якості лікарських засобів
Семінарія
ДЮСШ «Олімп»
Готель «Динамо»
«Астеліт»
Товариство «Динамо»
Криміналістика вул. Драгоманова
вул. Кафедральна
вул. Д. Галицького
вул. Караїмська
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці
2. 10:00 – 17:00
с. Антонівка
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-116 09:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Борове
2 ЗТП-359 09:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Залісся
3 ПЛ-10кВ Л 52-02 від ЗТП-244 до ЛР-166 09:00 – 17:00 Побут с. Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00 с. Лишнівка: ФО Бабійчук Тетяна Федорівна кіоск, ФАП, Лишнівська сільська рада, клуб, кафе, лісництво, церква, дім молитви, Маневицьке споживче товариство магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, Маневицьке управління водного господарства дільниці, ФОП Мельник М.С. цех, школа
с. Замостя: ФАП, клуб, ветлікарня, БСМЗ «Київстар», школа, водонапірна башта, Маневицьке споживче товариство магазин
с. Карасин: будинок дозвілля, водонапірна башта, лісництво, школа, церква, клуб, Карасинська сільська рада, АТС, ФОП Шишик Андрій Михайлович магазин, Маневицьке споживче товариство магазин, Дім молитви, лісництво, ФАП, Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління дільниця, ФОП Гарміда Л.Є. магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович, Енергетик БСМЗ с. Лишнівка,
с. Замостя,
с. Карасин
с. Прилісне частково (КТП-480)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 10:00-16:00 Колківське споживче товариство магазин, ФАП с. Острови частково
місто Нововолинськ
1
ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3
КТП - 256
09:00-17:00
вул.Тиха
с.Шахтарське
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-95Л-1 09:00 – 17:00 приміщення с ради с Любохини вул Коржана
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-177 10:00-12:00 ГРП с.Н.Двір
2 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-174 13:00-14:00 с.Н.Двір
3 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-312 15:00-16:00 с.Н.Двір
4 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-253 12:00-15:00 ФОП Шворак В.К. - магазин с.Ловище
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-65 Л-1 10:00-12:00 с.Туличів
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Хобултова склад, млин, ФОП Грабовська
2. 09:00 – 17:00
Будинок культури, молитовний будинок, водогін, свинарники с. Ласків, вул.: Молодіжна 1-3А, 2-20
Горохівський район
1. 09:00-17:00 Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башня
Греко-католицька церква-Церква
ДТГ Львівcька залізниця-Станція Горохів
ПОАФ"Відгодівельник"-База
ТзОВ Горохів-насіння-Ферма
ФОП Прокопчук М.С.-магазин
ТзОВ Горохів-насіння-Столова
ТзОВ Горохів-насіння-Контора
ФОП Гриб В.В-Будинок культури
Цегівська сільська рада-Дитячий садок
Горохівський районний відділ освіти-школа
Цегівська сільська рада-башня
Церква
ФОП Семенюк М.С-Магазин
Цегівська сільська рада-башня
Церква-с. Борочичі
ФОП Гель Н.І-Магазин
Горохівський районний відділ освіти-школа
Цегівська сільська рада-клуб
Мар`янівське СТ-Магазин
ФОП Майко Н.Ф-Магазин
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
Новосад П.П.-Свинарник
ТзОВ Горохів-насіння-Госпдвір
Цегівська сільська рада-башня
Церква-с. Широка
ФОП Бондарук В.П-кіоск
смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки,
вул. Гетьманська
смт. Мар'янівка:
вул. 40 р. Перемоги
с. Борочичі:
вул. Шевченка
вул. Польова
вул.Кінна
вул. І. Франка,
вул. Шкільна,
вул. Лугова,
вул. Зелена,
вул. Набережна
вул. Лесі Українки
вул. Садова
с. Широка:
вул. Польова
вул. Центральна
вул. Молоджіна,
вул. Паркова,
вул. Підлісна
вул. Шевченка
с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Озерна
вул. Нова
вул. Б. Хмельницького
вул.Тиха
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 225
09:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти-Школа
Берестечківське СТ-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
с. Гектари:
вул. Центральна
Іваничівський район
1 ПЛ-10кВ Л 55-01,Л 55-02, Л 55-05 10:00 – 17:00 с.Морозовичі(вул.Північна,Зелена,Л.Українки,Світла,Крайня),с.Лежниця,с.Михайлє,с.Млинище,с.Поромів(вул.Прикордонна1-16,Центральна1-9,Польова,Тимовського),с.Бужанка,с.Бортнів,с.Янів,с.Верхнів.
Морозовичі(вул.Прикордонна 62-71),Поромів(Прикордонна13-59,Колгоспна1-53,Центральна2-14),Петрово,
с.Морозовичі(вул.Прикордонна32-61,Шевченка,Шкільна,Учительська4-24,Хутірська),с.Шахтарське,с.Бужанка
2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-311 09:00 – 16:30 с.Лежниця вул.Центральна 1-18
Камінь-Каширський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова
2 ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-10кВ Л 40-05 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Селищна рада смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
дім молитви Селищна рада смт.Олика
КТП-246 с. Жорнище
КТП-248 с. Носовичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-280 с. Миловиця
Ківерцівська райспоживспілка
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
КТП-296 с. Жорнище
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
КТП-318 с. Носовичі
КТП-329 с.Чимерин
СФГ "Граніт"
ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна
КТП-337 с. Чемерин
ТзОВ "УКРТАУЕР"
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище
вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі
вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна
вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
4 ПЛ-10 кВ 84-03
9:00-16:00
ПЛ-10 кВ 84-03
КТП-65 с.Хорлупи
Сільська рада с.Хорлупи
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
КТП-66 с.Хорлупи
КТП-67 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-68 с.Покащів
Сільська рада
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-70 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-71 с.Одеради
СГВК"Мрія"
КТП-351 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-364 с.Покащів
Церква ЄХБ
ФОП Ворон Наталія Володимирівна
КТП-365 с.Покащів
Релігійна громада
КТП-367 с.Покащів
КТП-389 с.Одеради
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
Релігійна громада
Сільська рада с.Покащів
КТП-390 ,с.Одеради ПЛ-10 кВ 84-03
КТП-65 с.Хорлупи
вул.Відродження,3-14,с.Хорлупи
вул.Відродження,1,вул.Шлях,22-36/парні/,43-57/непарні/, вул.Шлях,38-40/парні/,59-61/непарні/
КТП-66 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,1-33/непарні/,2-38/парні/
вул.Першотравнева,35-59/непарні/,40-84/парні/,вул.Комсомольська,17-22,
КТП-67 с.Покащів
вул.Жовтнева,1-22
вул.Жовтнева,23-39
вул.Радянська,2-16/парні/
КТП-68 с.Покащів
вул.Молодіжна,1-7,вул.Радянська,35-44,вул.Жовтнева,69-99/непарні/
вул.Радянська,46,48,50
КТП-70 с.Покащів
КТП-71 с.Одеради
вул.Першотравнева,16-26/парні/,27
КТП-351 с.Покащів
СГВК"Мрія"
КТП-364 с.Покащів
вул.Жовтнева,41-49/непарні/,38-48/парні/
вул.Жовтнева,51-65/непарні/,50-100/парні/
вул.Радянська,16-34
КТП-365 с.Покащів
вул.Радянська,51-79,вул.Жовтнева,123-143/непарні/,116-144/парні/
вул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-114/парні/
КТП-367 с.Покащів
с.Покащів
КТП-389 с.Одеради
вул.Паркова,2-26/парні/,1-17/непарні/
вул.Шкільна,29-47/непарні/,44-50/парні/
вул.Шкільна,19-27/непарні/,22-42/парні/
КТП-390 ,с.Одеради
вул.Шкільна,1-17/непарні/,2-20/парні/
вул.Миру,1-15
вул.Першотравнева,1-19
Ковельський район
Інформацію не надано.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1 10:00-17:00
ПТУ-6
СТО
Судмедекспертиза
Продтовари
РБУ-472
Історико-культурний заповідник
Інспекція по якості лікарських засобів
Семінарія
ДЮСШ «Олімп»
Готель «Динамо»
«Астеліт»
Товариство «Динамо»
Криміналістика вул. Драгоманова
вул. Кафедральна
вул. Д. Галицького
вул. Караїмська
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці
2. 10:00 – 17:00
с. Антонівка
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-116 09:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Борове
2 ЗТП-359 09:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Залісся
3 ПЛ-10кВ Л 52-02 від ЗТП-244 до ЛР-166 09:00 – 17:00 Побут с. Заболоття
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1. 10:00-17:00 с. Лишнівка: ФО Бабійчук Тетяна Федорівна кіоск, ФАП, Лишнівська сільська рада, клуб, кафе, лісництво, церква, дім молитви, Маневицьке споживче товариство магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, Маневицьке управління водного господарства дільниці, ФОП Мельник М.С. цех, школа
с. Замостя: ФАП, клуб, ветлікарня, БСМЗ «Київстар», школа, водонапірна башта, Маневицьке споживче товариство магазин
с. Карасин: будинок дозвілля, водонапірна башта, лісництво, школа, церква, клуб, Карасинська сільська рада, АТС, ФОП Шишик Андрій Михайлович магазин, Маневицьке споживче товариство магазин, Дім молитви, лісництво, ФАП, Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління дільниця, ФОП Гарміда Л.Є. магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович, Енергетик БСМЗ с. Лишнівка,
с. Замостя,
с. Карасин
с. Прилісне частково (КТП-480)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 10:00-16:00 Колківське споживче товариство магазин, ФАП с. Острови частково
місто Нововолинськ
1
ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3
КТП - 256
09:00-17:00
вул.Тиха
с.Шахтарське
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-95Л-1 09:00 – 17:00 приміщення с ради с Любохини вул Коржана
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-177 10:00-12:00 ГРП с.Н.Двір
2 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-174 13:00-14:00 с.Н.Двір
3 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-312 15:00-16:00 с.Н.Двір
4 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-253 12:00-15:00 ФОП Шворак В.К. - магазин с.Ловище
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-65 Л-1 10:00-12:00 с.Туличів
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