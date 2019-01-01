Де у Луцьку та на Волині не буде світла 29 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 – 17:00с. Хобултова склад, млин, ФОП Грабовська2. 09:00 – 17:00Будинок культури, молитовний будинок, водогін, свинарники с. Ласків, вул.: Молодіжна 1-3А, 2-201. 09:00-17:00 Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башняГреко-католицька церква-ЦеркваДТГ Львівcька залізниця-Станція ГорохівПОАФ"Відгодівельник"-БазаТзОВ Горохів-насіння-ФермаФОП Прокопчук М.С.-магазинТзОВ Горохів-насіння-СтоловаТзОВ Горохів-насіння-КонтораФОП Гриб В.В-Будинок культуриЦегівська сільська рада-Дитячий садокГорохівський районний відділ освіти-школаЦегівська сільська рада-башняЦеркваФОП Семенюк М.С-МагазинЦегівська сільська рада-башняЦерква-с. БорочичіФОП Гель Н.І-МагазинГорохівський районний відділ освіти-школаЦегівська сільська рада-клубМар`янівське СТ-МагазинФОП Майко Н.Ф-МагазинТзОВ Горохів-насіння-ГоспдвірКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПТзОВ Горохів-насіння-ГоспдвірКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПТзОВ Горохів-насіння-ГоспдвірНовосад П.П.-СвинарникТзОВ Горохів-насіння-ГоспдвірЦегівська сільська рада-башняЦерква-с. ШирокаФОП Бондарук В.П-кіосксмт. Мар'янівка:вул. Лесі Українки,вул. Гетьманськасмт. Мар'янівка:вул. 40 р. Перемогис. Борочичі:вул. Шевченкавул. Польовавул.Кіннавул. І. Франка,вул. Шкільна,вул. Лугова,вул. Зелена,вул. Набережнавул. Лесі Українкивул. Садовас. Широка:вул. Польовавул. Центральнавул. Молоджіна,вул. Паркова,вул. Підліснавул. Шевченкас. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Озернавул. Новавул. Б. Хмельницькоговул.Тиха2 ПЛ-0,4 кВ від КТП № 22509:00-17:00 Горохівський районний відділ освіти-ШколаБерестечківське СТ-магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПс. Гектари:вул. Центральна1 ПЛ-10кВ Л 55-01,Л 55-02, Л 55-05 10:00 – 17:00 с.Морозовичі(вул.Північна,Зелена,Л.Українки,Світла,Крайня),с.Лежниця,с.Михайлє,с.Млинище,с.Поромів(вул.Прикордонна1-16,Центральна1-9,Польова,Тимовського),с.Бужанка,с.Бортнів,с.Янів,с.Верхнів.Морозовичі(вул.Прикордонна 62-71),Поромів(Прикордонна13-59,Колгоспна1-53,Центральна2-14),Петрово,с.Морозовичі(вул.Прикордонна32-61,Шевченка,Шкільна,Учительська4-24,Хутірська),с.Шахтарське,с.Бужанка2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-311 09:00 – 16:30 с.Лежниця вул.Центральна 1-181 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 16:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова2 ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,с.Ставище1 ПЛ-0,4кВ КТП-1449:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-1269:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-10кВ Л 40-05 9:00-16:00ПЛ-10кВ Л 40-05КТП-124 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА"ПрАТ "Київстар "КТП-195 с. ЖорнищеЦерква ХВЄ-п"ятидесятниківКТП-198 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА"Селищна рада смт.ОликаКТП-245 с. Жорнищедім молитви Селищна рада смт.ОликаКТП-246 с. ЖорнищеКТП-248 с. НосовичіКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАКТП-249 с.НосовичіДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-280 с. МиловицяКіверцівська райспоживспілкаФОП Мельников Юрій ПавловичФОП Карпович Людмила МихайлівнаКТП-296 с. ЖорнищеТзОВ "Жорнищенське"ФОП Козак Василь МиколайовичКТП-318 с. НосовичіКТП-329 с.ЧимеринСФГ "Граніт"ПП "Резон Сервіс"КТП-336 с. ЧемеринФОП Булакевич Микола ДмитровичВідділ освіти Ківерцівської РДАФОП Гецко Тетяна МиколаївнаКТП-337 с. ЧемеринТзОВ "УКРТАУЕР"КТП-342 с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"КТП-343 с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"Олицьке споживче товариствоСвято-Дмитрівська громада УПЦ КПСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна ВолодимирівнаКТП-432 смт.ОликаТзОВ "Волинська універсальна компанія"Селищна рада смт.ОликаЗТП-447ТзОВ "Жорнищенське"Сільська рада с. ЖорнищеВідділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05КТП-124 смт.ОликаКТП-195 с. Жорнищевул. Куницькоговул. Нова, МолодіжнаКТП-198 смт.ОликаКТП-245 с. Жорнищевул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.УкраїнкиКТП-246 с. Жорнище вул. Центральнавул. ШевченкаКТП-248 с. Носовичівул. ШевченкаКТП-249 с.НосовичіКТП-280 с. Миловицявул. Хліборобська вул. Котляревського вул. ПольоваКТП-296 с. ЖорнищеКТП-318 с. Носовичівул. Польова,КТП-329 с.ЧимеринКТП-336 с. Чемеринвул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагарінавул. 17 вересняКТП-337 с. Чемеринвул. Гагаріна вул. СадоваКТП-342 с. Жорнищевул. Польовавул. ШевченкаКТП-343 с. Жорнищевул. ЦентральнаКТП-432 смт.ОликаЗТП-4474 ПЛ-10 кВ 84-039:00-16:00ПЛ-10 кВ 84-03КТП-65 с.ХорлупиСільська рада с.ХорлупиКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Олицьке споживче товариствоКТП-66 с.ХорлупиКТП-67 с.ПокащівСГВК"Мрія"КТП-68 с.ПокащівСільська радаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-70 с.ПокащівСГВК"Мрія"КТП-71 с.ОдерадиСГВК"Мрія"КТП-351 с.ПокащівСГВК"Мрія"КТП-364 с.ПокащівЦерква ЄХБФОП Ворон Наталія ВолодимирівнаКТП-365 с.ПокащівРелігійна громадаКТП-367 с.ПокащівКТП-389 с.ОдерадиВідділ освіти Ківерцівської РДАКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Олицьке споживче товариствоРелігійна громадаСільська рада с.ПокащівКТП-390 ,с.Одеради ПЛ-10 кВ 84-03КТП-65 с.Хорлупивул.Відродження,3-14,с.Хорлупивул.Відродження,1,вул.Шлях,22-36/парні/,43-57/непарні/, вул.Шлях,38-40/парні/,59-61/непарні/КТП-66 с.Хорлупивул.Першотравнева,1-33/непарні/,2-38/парні/вул.Першотравнева,35-59/непарні/,40-84/парні/,вул.Комсомольська,17-22,КТП-67 с.Покащіввул.Жовтнева,1-22вул.Жовтнева,23-39вул.Радянська,2-16/парні/КТП-68 с.Покащіввул.Молодіжна,1-7,вул.Радянська,35-44,вул.Жовтнева,69-99/непарні/вул.Радянська,46,48,50КТП-70 с.ПокащівКТП-71 с.Одерадивул.Першотравнева,16-26/парні/,27КТП-351 с.ПокащівСГВК"Мрія"КТП-364 с.Покащіввул.Жовтнева,41-49/непарні/,38-48/парні/вул.Жовтнева,51-65/непарні/,50-100/парні/вул.Радянська,16-34КТП-365 с.Покащіввул.Радянська,51-79,вул.Жовтнева,123-143/непарні/,116-144/парні/вул.Жовтнева,101-121/непарні/,102-114/парні/КТП-367 с.Покащівс.ПокащівКТП-389 с.Одерадивул.Паркова,2-26/парні/,1-17/непарні/вул.Шкільна,29-47/непарні/,44-50/парні/вул.Шкільна,19-27/непарні/,22-42/парні/КТП-390 ,с.Одерадивул.Шкільна,1-17/непарні/,2-20/парні/вул.Миру,1-15вул.Першотравнева,1-19Інформацію не надано.Інформацію не надано.1 10:00-17:00ПТУ-6СТОСудмедекспертизаПродтовариРБУ-472Історико-культурний заповідникІнспекція по якості лікарських засобівСемінаріяДЮСШ «Олімп»Готель «Динамо»«Астеліт»Товариство «Динамо»Криміналістика вул. Драгомановавул. Кафедральнавул. Д. Галицькоговул. Караїмська1. 10:00 – 17:00ПАТ „Укртелеком”, ПП Мазурець, ПП Хенчель, ПП Максименко, ПП Ільюк О.А, ПП Кіндер В.В, ПП Шикун О.Є, КСП „Боратин”, ПП Кулай О.Б, ж/м Камінський, ПП Момот П.В, ПП Пахомко Л.П, ПП Прохорук О.Б, ТзОВ „Прогрес ЛТД”, ТзОВ „Майтім”, ПП Довгополюк, бар „Чевермет” с. Рованці2. 10:00 – 17:00с. Антонівка1 КТП-116 09:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Борове2 ЗТП-359 09:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Залісся3 ПЛ-10кВ Л 52-02 від ЗТП-244 до ЛР-166 09:00 – 17:00 Побут с. ЗаболоттяВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-17:00 с. Лишнівка: ФО Бабійчук Тетяна Федорівна кіоск, ФАП, Лишнівська сільська рада, клуб, кафе, лісництво, церква, дім молитви, Маневицьке споживче товариство магазин, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, Маневицьке управління водного господарства дільниці, ФОП Мельник М.С. цех, школас. Замостя: ФАП, клуб, ветлікарня, БСМЗ «Київстар», школа, водонапірна башта, Маневицьке споживче товариство магазинс. Карасин: будинок дозвілля, водонапірна башта, лісництво, школа, церква, клуб, Карасинська сільська рада, АТС, ФОП Шишик Андрій Михайлович магазин, Маневицьке споживче товариство магазин, Дім молитви, лісництво, ФАП, Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління дільниця, ФОП Гарміда Л.Є. магазин, ФОП Шишик Андрій Михайлович, Енергетик БСМЗ с. Лишнівка,с. Замостя,с. Карасинс. Прилісне частково (КТП-480)2 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 10:00-16:00 Колківське споживче товариство магазин, ФАП с. Острови частковоПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3КТП - 25609:00-17:00вул.Тихас.ШахтарськеІнформацію не надано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14 ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15 ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.КременецьСтаровижівський район1 КТП-95Л-1 09:00 – 17:00 приміщення с ради с Любохини вул Коржана1 ПЛ-0,4 кВКТП-177 10:00-12:00 ГРП с.Н.Двір2 ПЛ-0,4 кВЩТП-174 13:00-14:00 с.Н.Двір3 ПЛ-0,4 кВЩТП-312 15:00-16:00 с.Н.Двір4 ПЛ-0,4 кВЩТП-253 12:00-15:00 ФОП Шворак В.К. - магазин с.Ловище5 ПЛ-0,4 кВКТП-65 Л-1 10:00-12:00 с.Туличів