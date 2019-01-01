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Як пережити осінню депресію: поради волинянам

Як пережити осінню депресію: поради волинянам
Волинянам розповіли, як з настанням осені боротися з поганим настроєм.

Проблема полягає не тільки в настрої, а багато в чому має і фізіологічне порушення, - повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.

Як бороти осінню депресію

За словами лікарів, щоб було простіше зробити перший крок на шляху боротьби з осінньою депресією, потрібно для початку побалувати себе. Дозволити собі те, що зазвичай знаходиться під забороною і відбувається тільки в особливі рідкісні дні. При цьому абсолютно неважливо, що це буде – купівля букета квітів або похід в кіно. Краще, якщо це буде малобюджетний захід, наприклад, вилазка в ліс з друзями. Тим більше що осінь – найкращий час для збору грибів.

Також зауважують, добре, якщо в такій прогулянці будуть брати участь діти. Маленькі діти поняття не мають, що таке депресія – вони завжди вміють знаходити радість в навколишньому світі і займати себе цікавими заняттями. Дорослим корисно буде поспостерігати за тим, скільки принад дитина може знайти у звичайній осінній прогулянці. Підглянути і взяти приклад.

Якщо на вулиці холодно і похмуро, можна влаштувати вечір відпочинку в домашніх умовах.

Найкращими антидепресантами вважаються:
перегляд улюблених фільмів;
смачна їжа;
вишукане вино;
розмальовки для дорослих;
читання цікавої книги.

Так, у процесі боротьби з осінньою депресією важливо дотримуватися кількох правил:

По-перше, потрібно якомога менше дивитися телевізор.

По-друге, обмежити спілкування з негативними людьми, які постійно критикують, скаржаться і тягнуть оточуючих вниз.

По-третє, не дозволяти собі фокусуватися на поганому.

Профілактика осінньої депресії

Будь-яку проблему простіше запобігти, ніж шукати способи її вирішення. Щодо осінньої депресії це також актуально. Психологи стверджують, що більшою мірою схильні до нудьги люди, яким нічим зайнятися. І в цьому, безумовно, є раціональне зерно. Коли людині нудно, вона починає шукати способи і варіанти урізноманітнити своє життя, навіть якщо це буде страждання та поганий настрій.

Тому, щоб ніколи не дізнатися, що таке осіння депресія, потрібне дотримання кількох важливих принципів у своєму житті:

займатися справою, яка приносить задоволення;
мати цікаве хобі і присвячувати йому регулярно час;
займатися спортом, будь-яким видом спорту;
частіше зустрічатися з друзями і близькими людьми, дорожити стосунками, не забувати родичів;
знати, які маленькі радості здатні миттєво підняти настрій, і частіше дозволяти собі користуватися цими секретами гарного самопочуття.

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Теги: осіння порада, поради, волиняни
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