Як пережити осінню депресію: поради волинянам
Сьогодні, 14:02
Волинянам розповіли, як з настанням осені боротися з поганим настроєм.
Проблема полягає не тільки в настрої, а багато в чому має і фізіологічне порушення, - повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Як бороти осінню депресію
За словами лікарів, щоб було простіше зробити перший крок на шляху боротьби з осінньою депресією, потрібно для початку побалувати себе. Дозволити собі те, що зазвичай знаходиться під забороною і відбувається тільки в особливі рідкісні дні. При цьому абсолютно неважливо, що це буде – купівля букета квітів або похід в кіно. Краще, якщо це буде малобюджетний захід, наприклад, вилазка в ліс з друзями. Тим більше що осінь – найкращий час для збору грибів.
Також зауважують, добре, якщо в такій прогулянці будуть брати участь діти. Маленькі діти поняття не мають, що таке депресія – вони завжди вміють знаходити радість в навколишньому світі і займати себе цікавими заняттями. Дорослим корисно буде поспостерігати за тим, скільки принад дитина може знайти у звичайній осінній прогулянці. Підглянути і взяти приклад.
Якщо на вулиці холодно і похмуро, можна влаштувати вечір відпочинку в домашніх умовах.
Найкращими антидепресантами вважаються:
перегляд улюблених фільмів;
смачна їжа;
вишукане вино;
розмальовки для дорослих;
читання цікавої книги.
Так, у процесі боротьби з осінньою депресією важливо дотримуватися кількох правил:
По-перше, потрібно якомога менше дивитися телевізор.
По-друге, обмежити спілкування з негативними людьми, які постійно критикують, скаржаться і тягнуть оточуючих вниз.
По-третє, не дозволяти собі фокусуватися на поганому.
Профілактика осінньої депресії
Будь-яку проблему простіше запобігти, ніж шукати способи її вирішення. Щодо осінньої депресії це також актуально. Психологи стверджують, що більшою мірою схильні до нудьги люди, яким нічим зайнятися. І в цьому, безумовно, є раціональне зерно. Коли людині нудно, вона починає шукати способи і варіанти урізноманітнити своє життя, навіть якщо це буде страждання та поганий настрій.
Тому, щоб ніколи не дізнатися, що таке осіння депресія, потрібне дотримання кількох важливих принципів у своєму житті:
займатися справою, яка приносить задоволення;
мати цікаве хобі і присвячувати йому регулярно час;
займатися спортом, будь-яким видом спорту;
частіше зустрічатися з друзями і близькими людьми, дорожити стосунками, не забувати родичів;
знати, які маленькі радості здатні миттєво підняти настрій, і частіше дозволяти собі користуватися цими секретами гарного самопочуття.
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Проблема полягає не тільки в настрої, а багато в чому має і фізіологічне порушення, - повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Як бороти осінню депресію
За словами лікарів, щоб було простіше зробити перший крок на шляху боротьби з осінньою депресією, потрібно для початку побалувати себе. Дозволити собі те, що зазвичай знаходиться під забороною і відбувається тільки в особливі рідкісні дні. При цьому абсолютно неважливо, що це буде – купівля букета квітів або похід в кіно. Краще, якщо це буде малобюджетний захід, наприклад, вилазка в ліс з друзями. Тим більше що осінь – найкращий час для збору грибів.
Також зауважують, добре, якщо в такій прогулянці будуть брати участь діти. Маленькі діти поняття не мають, що таке депресія – вони завжди вміють знаходити радість в навколишньому світі і займати себе цікавими заняттями. Дорослим корисно буде поспостерігати за тим, скільки принад дитина може знайти у звичайній осінній прогулянці. Підглянути і взяти приклад.
Якщо на вулиці холодно і похмуро, можна влаштувати вечір відпочинку в домашніх умовах.
Найкращими антидепресантами вважаються:
перегляд улюблених фільмів;
смачна їжа;
вишукане вино;
розмальовки для дорослих;
читання цікавої книги.
Так, у процесі боротьби з осінньою депресією важливо дотримуватися кількох правил:
По-перше, потрібно якомога менше дивитися телевізор.
По-друге, обмежити спілкування з негативними людьми, які постійно критикують, скаржаться і тягнуть оточуючих вниз.
По-третє, не дозволяти собі фокусуватися на поганому.
Профілактика осінньої депресії
Будь-яку проблему простіше запобігти, ніж шукати способи її вирішення. Щодо осінньої депресії це також актуально. Психологи стверджують, що більшою мірою схильні до нудьги люди, яким нічим зайнятися. І в цьому, безумовно, є раціональне зерно. Коли людині нудно, вона починає шукати способи і варіанти урізноманітнити своє життя, навіть якщо це буде страждання та поганий настрій.
Тому, щоб ніколи не дізнатися, що таке осіння депресія, потрібне дотримання кількох важливих принципів у своєму житті:
займатися справою, яка приносить задоволення;
мати цікаве хобі і присвячувати йому регулярно час;
займатися спортом, будь-яким видом спорту;
частіше зустрічатися з друзями і близькими людьми, дорожити стосунками, не забувати родичів;
знати, які маленькі радості здатні миттєво підняти настрій, і частіше дозволяти собі користуватися цими секретами гарного самопочуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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