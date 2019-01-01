Як пережити осінню депресію: поради волинянам





Проблема полягає не тільки в настрої, а багато в чому має і фізіологічне порушення, - повідомляє



Як бороти осінню депресію



За словами лікарів, щоб було простіше зробити перший крок на шляху боротьби з осінньою депресією, потрібно для початку побалувати себе. Дозволити собі те, що зазвичай знаходиться під забороною і відбувається тільки в особливі рідкісні дні. При цьому абсолютно неважливо, що це буде – купівля букета квітів або похід в кіно. Краще, якщо це буде малобюджетний захід, наприклад, вилазка в ліс з друзями. Тим більше що осінь – найкращий час для збору грибів.



Також зауважують, добре, якщо в такій прогулянці будуть брати участь діти. Маленькі діти поняття не мають, що таке депресія – вони завжди вміють знаходити радість в навколишньому світі і займати себе цікавими заняттями. Дорослим корисно буде поспостерігати за тим, скільки принад дитина може знайти у звичайній осінній прогулянці. Підглянути і взяти приклад.



Якщо на вулиці холодно і похмуро, можна влаштувати вечір відпочинку в домашніх умовах.



Найкращими антидепресантами вважаються:

перегляд улюблених фільмів;

смачна їжа;

вишукане вино;

розмальовки для дорослих;

читання цікавої книги.



Так, у процесі боротьби з осінньою депресією важливо дотримуватися кількох правил:



По-перше, потрібно якомога менше дивитися телевізор.



По-друге, обмежити спілкування з негативними людьми, які постійно критикують, скаржаться і тягнуть оточуючих вниз.



По-третє, не дозволяти собі фокусуватися на поганому.



Профілактика осінньої депресії



Будь-яку проблему простіше запобігти, ніж шукати способи її вирішення. Щодо осінньої депресії це також актуально. Психологи стверджують, що більшою мірою схильні до нудьги люди, яким нічим зайнятися. І в цьому, безумовно, є раціональне зерно. Коли людині нудно, вона починає шукати способи і варіанти урізноманітнити своє життя, навіть якщо це буде страждання та поганий настрій.



Тому, щоб ніколи не дізнатися, що таке осіння депресія, потрібне дотримання кількох важливих принципів у своєму житті:



займатися справою, яка приносить задоволення;

мати цікаве хобі і присвячувати йому регулярно час;

займатися спортом, будь-яким видом спорту;

частіше зустрічатися з друзями і близькими людьми, дорожити стосунками, не забувати родичів;

знати, які маленькі радості здатні миттєво підняти настрій, і частіше дозволяти собі користуватися цими секретами гарного самопочуття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам розповіли, як з настанням осені боротися з поганим настроєм.Проблема полягає не тільки в настрої, а багато в чому має і фізіологічне порушення, - повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я. За словами лікарів, щоб було простіше зробити перший крок на шляху боротьби з осінньою депресією, потрібно для початку побалувати себе. Дозволити собі те, що зазвичай знаходиться під забороною і відбувається тільки в особливі рідкісні дні. При цьому абсолютно неважливо, що це буде – купівля букета квітів або похід в кіно. Краще, якщо це буде малобюджетний захід, наприклад, вилазка в ліс з друзями. Тим більше що осінь – найкращий час для збору грибів.Також зауважують, добре, якщо в такій прогулянці будуть брати участь діти. Маленькі діти поняття не мають, що таке депресія – вони завжди вміють знаходити радість в навколишньому світі і займати себе цікавими заняттями. Дорослим корисно буде поспостерігати за тим, скільки принад дитина може знайти у звичайній осінній прогулянці. Підглянути і взяти приклад.Якщо на вулиці холодно і похмуро, можна влаштувати вечір відпочинку в домашніх умовах.Найкращими антидепресантами вважаються:перегляд улюблених фільмів;смачна їжа;вишукане вино;розмальовки для дорослих;читання цікавої книги.Так, у процесі боротьби з осінньою депресією важливо дотримуватися кількох правил:По-перше, потрібно якомога менше дивитися телевізор.По-друге, обмежити спілкування з негативними людьми, які постійно критикують, скаржаться і тягнуть оточуючих вниз.По-третє, не дозволяти собі фокусуватися на поганому.Будь-яку проблему простіше запобігти, ніж шукати способи її вирішення. Щодо осінньої депресії це також актуально. Психологи стверджують, що більшою мірою схильні до нудьги люди, яким нічим зайнятися. І в цьому, безумовно, є раціональне зерно. Коли людині нудно, вона починає шукати способи і варіанти урізноманітнити своє життя, навіть якщо це буде страждання та поганий настрій.Тому, щоб ніколи не дізнатися, що таке осіння депресія, потрібне дотримання кількох важливих принципів у своєму житті:займатися справою, яка приносить задоволення;мати цікаве хобі і присвячувати йому регулярно час;займатися спортом, будь-яким видом спорту;частіше зустрічатися з друзями і близькими людьми, дорожити стосунками, не забувати родичів;знати, які маленькі радості здатні миттєво підняти настрій, і частіше дозволяти собі користуватися цими секретами гарного самопочуття.

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