Лучан запрошують на концерт класичної музики

Петра Тітяєва (скрипка), Ярослава Мигаля (віолончель), Анастасії Бойко (фортепіано) та Наталії Дитюк (сопрано).



Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної філармонії.



6 вересня у Волинському академічному обласному театрі ляльок меломанів

древнього і вічно молодого Лучеська чекає нова зустріч з талановитим тріо.



Цього разу у концерті звучатимуть і вокальні твори – адже у програмі братиме участь заслужена артистка України Наталія Дитюк. Слухачі матимуть нагоду отримати справжню насолоду від гри музикантів та чудового сопрано співачки.



У програмі звучатимуть твори Станіслава Людкевича, Василя Барвінського,

Сергія Рахманінова.



Початок о 18:00.



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.



Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться квартету в складі(скрипка),(віолончель),(фортепіано) та(сопрано).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної філармонії.6 вересня у Волинському академічному обласному театрі ляльок меломанівдревнього і вічно молодого Лучеська чекає нова зустріч з талановитим тріо.Цього разу у концерті звучатимуть і вокальні твори – адже у програмі братиме участь заслужена артистка України Наталія Дитюк. Слухачі матимуть нагоду отримати справжню насолоду від гри музикантів та чудового сопрано співачки.У програмі звучатимуть твори Станіслава Людкевича, Василя Барвінського,Сергія Рахманінова.Початок о 18:00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.

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