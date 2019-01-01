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Лучан запрошують на концерт класичної музики

Лучан запрошують на концерт класичної музики
У Луцьку відбудеться квартету в складі Петра Тітяєва (скрипка), Ярослава Мигаля (віолончель), Анастасії Бойко (фортепіано) та Наталії Дитюк (сопрано).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної філармонії.

6 вересня у Волинському академічному обласному театрі ляльок меломанів
древнього і вічно молодого Лучеська чекає нова зустріч з талановитим тріо.

Цього разу у концерті звучатимуть і вокальні твори – адже у програмі братиме участь заслужена артистка України Наталія Дитюк. Слухачі матимуть нагоду отримати справжню насолоду від гри музикантів та чудового сопрано співачки.

У програмі звучатимуть твори Станіслава Людкевича, Василя Барвінського,
Сергія Рахманінова.

Початок о 18:00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.

Лучан запрошують на концерт класичної музики

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Теги: концерт, Луцьк
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