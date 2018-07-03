Куди біля Луцька можна поїхати на гриби

На Волині триває грибний сезон. І якщо літня «хвиля» грибів вже стихає, то осіння тільки набиратиме обертів. Мешканці краю активно діляться світлинами «впольованих» смаколиків у соцмережах та міряються досягненнями.Як тільки ж випадає нагода поїхати на гриби, тим, хто живе у Луцьку, хочеться позбирати їх не «за тридев’ять земель».Старший єгер ДП «Звірівське ЛМГ»розповівпро найбільш «грибні точки» поблизу Луцька (у Ківерцівському району) та поділився, які смаколики можна відшукати у цих місцях.Урочище розташоване недалеко від сіл Городище і Гайове. Сюди найчастіше їдуть на білі гриби і красноголовці.Перехрестя між урочищем «Майдан» та заказником «Муравище»Це поблизу села Звірів. Тут, запевняє єгер Мирослав Захарусь, є польські та білі гриби.Це територія, що неподалік від перехрестя між урочищем «Майдан» та заказником «Муравище». «Тут, можна сказати, є всі гриби, які є в лісі: і красноголовці, і бабки, і польські, і білі. Всі, які є в лісі. Бо на цій є дубина, соснина і березняки», - розповідає єгер.Сюди їдуть ті, кого цікавлять саме білі гриби.Тут є декілька лісових грибних локацій. Це 6-7 квартал Звірівського лісництва. Тут ростуть різні гриби.У 8, 9 і 10 кварталах трапляються польські гриби та опеньки. Останні, щоправда, вже минають.В Олександрії, крім того, скоро очікують хвилю масового росту маслюків.За словами Мирослава Захаруся, ранні білі гриби вже минули, невдовзі будуть починатися осінні. 2019-ий, додає єгер, щедрий на гриби. «Люди везли кошиками, підводами возили», - каже Захарусь.