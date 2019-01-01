Волинська науковиця розповіла, коли та як правильно збирати картоплю

Оксана Пузняк розповіла, чи варту у середині серпня збирати врожай картоплі.



Про це повідомляють



"Більшість волинян садять на грядках ранні і середньостиглі сорти картоплі, у яких вегетаційний період завершується в серпні. Тому й не дивно, що багато господарів ще до вересня викопують бульбу," – каже науковиця.



Оксана Пузняк каже, що точним орієнтиром для збору врожаю є картоплиння. Якщо воно зелене, поспішати не варто. Якщо посохло, треба заглянути під кущ, чи відокремилися картоплини від коріння куща. Після того, як викосили город, слід почекати 10 днів, доки бульба «дозріє».



"За цей час припиняться процеси росту, згрубіє шкірка. Викопана бульба має полежати зо два дні на відкритому повітрі. А тоді вже можна перебирати і складати в погріб. Насіннєва має позеленіти, тоді вона краще зберігатиметься і не буде пароститися. Її зберігають окремо від їстівної, адже соланін отруйний", – зазначає науковиця.



Тому науковці радять хоча би раз у 5 років міняти посівний матеріал.



Оксана Пузняк зауважує, що не варто копати бульбу у спекотні дні. Найкраще збирати врожай при 15-18 градусах у суху погоду. Між тим, астрологи радять копати коренеплоди, в тому числі і картоплю, на спадаючий Місяць. У серпні - це дні з 16 по 30 числа. Мовляв, картопля гарно зберігатиметься, не гнитиме. Жінка зазначає, що ці календарі складені людьми з досвідом, тому бажано їх дотримуватися.



До слова, науковці прогнозують, що цього року буде найнижчий врожай картоплі за останні 5 років. На це вплинули кліматичні умови: сухий травень, спекотний червень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці поліських районів Волині вже активно копають картоплю. Заступник директора з наукової роботи Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції, кандидат біологічних наукрозповіла, чи варту у середині серпня збирати врожай картоплі.Про це повідомляють Аграрії разом "Більшість волинян садять на грядках ранні і середньостиглі сорти картоплі, у яких вегетаційний період завершується в серпні. Тому й не дивно, що багато господарів ще до вересня викопують бульбу," – каже науковиця.Оксана Пузняк каже, що точним орієнтиром для збору врожаю є картоплиння. Якщо воно зелене, поспішати не варто. Якщо посохло, треба заглянути під кущ, чи відокремилися картоплини від коріння куща. Після того, як викосили город, слід почекати 10 днів, доки бульба «дозріє»."За цей час припиняться процеси росту, згрубіє шкірка. Викопана бульба має полежати зо два дні на відкритому повітрі. А тоді вже можна перебирати і складати в погріб. Насіннєва має позеленіти, тоді вона краще зберігатиметься і не буде пароститися. Її зберігають окремо від їстівної, адже соланін отруйний", – зазначає науковиця.Тому науковці радять хоча би раз у 5 років міняти посівний матеріал.Оксана Пузняк зауважує, що не варто копати бульбу у спекотні дні. Найкраще збирати врожай при 15-18 градусах у суху погоду. Між тим, астрологи радять копати коренеплоди, в тому числі і картоплю, на спадаючий Місяць. У серпні - це дні з 16 по 30 числа. Мовляв, картопля гарно зберігатиметься, не гнитиме. Жінка зазначає, що ці календарі складені людьми з досвідом, тому бажано їх дотримуватися.До слова, науковці прогнозують, що цього року буде найнижчий врожай картоплі за останні 5 років. На це вплинули кліматичні умови: сухий травень, спекотний червень.

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