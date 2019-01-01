Волинянину, який побив патрульну, «світить» 5 років тюрми





Нагадаємо, наприкінці травня



Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, на зауваження поліцейських не реагував. На прохання припинити хуліганські дії волинянин вчинив непокору співробітникам поліції та наніс тілесні ушкодження патрульній поліцейській.



До правопорушника застосували фізичний вплив та спеціальний засіб – кайданки.



На зловмисника склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 345 ( погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, кримінальні провадження з обвинувальним актом скерували до суду.



Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За побиття поліцейського волинянин п’ять років може провести за ґратами.Нагадаємо, наприкінці травня у Луцьку наряд патрульних поліцейських прибув за викликом на сімейну сварку . У будинку на вулиці Ківерцівській правопорушник, 26-річний місцевий житель, побив свою 20-річну співмешканку, - пише ГУНП у Волинській області.Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, на зауваження поліцейських не реагував. На прохання припинити хуліганські дії волинянин вчинив непокору співробітникам поліції та наніс тілесні ушкодження патрульній поліцейській.До правопорушника застосували фізичний вплив та спеціальний засіб – кайданки.На зловмисника склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 345 ( погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, кримінальні провадження з обвинувальним актом скерували до суду.Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.

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