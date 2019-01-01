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У Старому місті просять прибрати «найгіршу» земельну ділянку

У Старому місті просять прибрати «найгіршу» земельну ділянку
У Луцьку до Дня міста просять прибрати ділянку на Драгоманова, 15.

Із відповідним запитом під час сесії Луцькради 28 серпня звернувся депутат Павло Данильчук.

Нагадаємо, обранці громади не продовжили оренду земельної ділянки на Драгоманова, 15 ТзОВ «Луцькміськбуд».

За словами Павла Данильчука, ця земельна ділянка знаходиться у жахливому стані, тому її необхідно впорядкувати до Дня міста.

«Багато туристів там ходять, відвідувачів. Це, мабуть, найгірша ділянка у Старому місті. Прохання дати доручення комунальним службам просто її прибрати, знести той паркан, який обвалився, вивезти сміття. Там просто жах! Мабуть, мешканці навколишніх будинків там скидали сміття», - сказав він.

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Теги: земля, Драгоманова, Старе місто, Луцьк
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