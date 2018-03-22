Суд покарав волинянина, який п'яний їздив на скутері





Про це повідомляє



Так, у травні в селі Дольськ працівники групи реагування патрульної поліції зупинили мопед марки Yamaha, який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував без мотошолому. За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у березні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 600 НМДГ або ж 10200 гривень.



Цього разу він знову був нетверезий, але від проходження медосвідування відмовився. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія черговий адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування.



Рішенням Любешівського районного суду 30-річного жителя району визнали винним у керуванні транспортного засобу у стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року, та наклали адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Любешівщини заплатив штраф за повторне керування мопедом у стані алкогольного сп’яніння – 20400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області Так, у травні в селі Дольськ працівники групи реагування патрульної поліції зупинили мопед марки Yamaha, який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував без мотошолому. За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у березні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 600 НМДГ або ж 10200 гривень.Цього разу він знову був нетверезий, але від проходження медосвідування відмовився. Правоохоронці в присутності свідків склали на водія черговий адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування.Рішенням Любешівського районного суду 30-річного жителя району визнали винним у керуванні транспортного засобу у стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року, та наклали адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

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