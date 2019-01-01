На Волині двоє школярок через ревнощі побили і пограбували жінку
Сьогодні, 16:01
У Нововолинську двох школярок підозрюють у хуліганстві, а одну з них – ще і у грабежі.
Після опівночі 21 серпня 15-ти та 16-річні дівчата завітали у квартиру 25-річної мешканки Нововолинська, поперекидали там речі, побили й облили алкогольним напоєм господиню, - інформує пресслужба прокуратури області.
Візит неочікуваних гостей був спричинений ревнощами – старша з юнок приревнувала до потерпілої свого кавалера. Вона ж після побиття відібрала у жінки мобільний телефон та гроші – 1 тисячу гривень та 50 євро.
Обом юнкам повідомили про підозру у вчиненні хуліганства, а старшій – ще і про підозру у вчинені грабежу.
Зауважують, що за вчинення хуліганства групою осіб санкцією ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, а за грабіж, згідно із санкцією ч. 1 ст. 186 КК України, передбачено покарання аж до 4 років позбавлення волі.
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Після опівночі 21 серпня 15-ти та 16-річні дівчата завітали у квартиру 25-річної мешканки Нововолинська, поперекидали там речі, побили й облили алкогольним напоєм господиню, - інформує пресслужба прокуратури області.
Візит неочікуваних гостей був спричинений ревнощами – старша з юнок приревнувала до потерпілої свого кавалера. Вона ж після побиття відібрала у жінки мобільний телефон та гроші – 1 тисячу гривень та 50 євро.
Обом юнкам повідомили про підозру у вчиненні хуліганства, а старшій – ще і про підозру у вчинені грабежу.
Зауважують, що за вчинення хуліганства групою осіб санкцією ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, а за грабіж, згідно із санкцією ч. 1 ст. 186 КК України, передбачено покарання аж до 4 років позбавлення волі.
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