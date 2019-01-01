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Луцька «Ротонда» закриває басейн

Луцька «Ротонда» закриває басейн
У луцькому відпочинковому комплексі «Ротонда» закрили літній басейн.

Про це написали на сторінці закладу у facebook 28 серпня, - інформує Перший.

«Увага! Шановні відвідувачі, ми зачиняємо наш басейн. Дякуємо Вам за спекотне купальне літо. Зона кафе працює у звичайному режимі! Запрошуємо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сезон відпочинку цього року відкрили 29 квітня. Сам комплекс існує 2 роки.

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Теги: розваги, Ротонда, Луцьк
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