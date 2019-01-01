Луцька «Ротонда» закриває басейн
Сьогодні, 16:12
У луцькому відпочинковому комплексі «Ротонда» закрили літній басейн.
Про це написали на сторінці закладу у facebook 28 серпня, - інформує Перший.
«Увага! Шановні відвідувачі, ми зачиняємо наш басейн. Дякуємо Вам за спекотне купальне літо. Зона кафе працює у звичайному режимі! Запрошуємо!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сезон відпочинку цього року відкрили 29 квітня. Сам комплекс існує 2 роки.
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Про це написали на сторінці закладу у facebook 28 серпня, - інформує Перший.
«Увага! Шановні відвідувачі, ми зачиняємо наш басейн. Дякуємо Вам за спекотне купальне літо. Зона кафе працює у звичайному режимі! Запрошуємо!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сезон відпочинку цього року відкрили 29 квітня. Сам комплекс існує 2 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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