Луцька «Ротонда» закриває басейн





Про це написали на сторінці закладу у facebook 28 серпня, - інформує



«Увага! Шановні відвідувачі, ми зачиняємо наш басейн. Дякуємо Вам за спекотне купальне літо. Зона кафе працює у звичайному режимі! Запрошуємо!» – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сезон відпочинку цього року відкрили 29 квітня. Сам комплекс існує 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому відпочинковому комплексі «Ротонда» закрили літній басейн.Про це написали на сторінці закладу у facebook 28 серпня, - інформує Перший «Увага! Шановні відвідувачі, ми зачиняємо наш басейн. Дякуємо Вам за спекотне купальне літо. Зона кафе працює у звичайному режимі! Запрошуємо!» – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, сезон відпочинку цього року відкрили 29 квітня. Сам комплекс існує 2 роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію