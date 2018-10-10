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За одну добу інтернет-шахраї видурили у волинян понад 200 тисяч гривень

За одну добу інтернет-шахраї видурили у волинян понад 200 тисяч гривень
За добу волинян обдурили на понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

У вівторок, 27 серпня, до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення від 37-річної жительки Луцького району. Жінка повідомила, що під час телефонної розмови невідома особа, представилася працівником банку, вивідала реквізити для нібито розблокування банківської картки та згодом викрала з її рахунку гроші у сумі 17 тис. грн. За добу до поліції Волині надійшло чотири подібних повідомлень.

Ще двоє волинян постраждали від рук шахраїв під час купівлі товарів через мережу Інтернет, а 54-річного жителя Горохівського району ошукали на 120 тис. грн. пообіцявши перегнати з-за кордону автомобіль.

За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

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Теги: шахрай, Волинь, інтернет
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