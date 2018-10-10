За одну добу інтернет-шахраї видурили у волинян понад 200 тисяч гривень
Сьогодні, 16:28
За добу волинян обдурили на понад 200 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У вівторок, 27 серпня, до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення від 37-річної жительки Луцького району. Жінка повідомила, що під час телефонної розмови невідома особа, представилася працівником банку, вивідала реквізити для нібито розблокування банківської картки та згодом викрала з її рахунку гроші у сумі 17 тис. грн. За добу до поліції Волині надійшло чотири подібних повідомлень.
Ще двоє волинян постраждали від рук шахраїв під час купівлі товарів через мережу Інтернет, а 54-річного жителя Горохівського району ошукали на 120 тис. грн. пообіцявши перегнати з-за кордону автомобіль.
За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
У вівторок, 27 серпня, до Луцького відділу поліції надійшло повідомлення від 37-річної жительки Луцького району. Жінка повідомила, що під час телефонної розмови невідома особа, представилася працівником банку, вивідала реквізити для нібито розблокування банківської картки та згодом викрала з її рахунку гроші у сумі 17 тис. грн. За добу до поліції Волині надійшло чотири подібних повідомлень.
Ще двоє волинян постраждали від рук шахраїв під час купівлі товарів через мережу Інтернет, а 54-річного жителя Горохівського району ошукали на 120 тис. грн. пообіцявши перегнати з-за кордону автомобіль.
За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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