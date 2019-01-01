Як у луцькому храмі відзначали свято Успіння Пресвятої Богородиці. ФОТО





Йому співслужили настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики кафедрального собору, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).



Під час богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником духовної семінарії Ростиславом Петруком.



Після закінчення літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Успіння Божої Матері.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 серпня у день свята Успіння Пресвятої Богородиці архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив святкове богослужіння у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської.Йому співслужили настоятель храму протоієрей, завідуючий канцелярією єпархії архімандритта клірики кафедрального собору, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).Під час богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником духовної семінаріїПісля закінчення літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Успіння Божої Матері.

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