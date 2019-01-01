Як у луцькому храмі відзначали свято Успіння Пресвятої Богородиці. ФОТО
Сьогодні, 16:30
28 серпня у день свята Успіння Пресвятої Богородиці архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив святкове богослужіння у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської.
Йому співслужили настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики кафедрального собору, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Під час богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником духовної семінарії Ростиславом Петруком.
Після закінчення літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Успіння Божої Матері.
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Йому співслужили настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики кафедрального собору, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Під час богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив дияконську хіротонію над випускником духовної семінарії Ростиславом Петруком.
Після закінчення літургії архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді, у якому розповів історію свята Успіння Божої Матері.
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