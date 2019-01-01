Корупція, хабарі та боротьба з наркотиками: у луцькому ток-шоу обговорять поліцейську реформу. АНОНС
Сьогодні, 20:00
Чи довіряють українці правоохоронній системі України? Скільки триватиме реформа поліції та чи виправдала вона очікування?
Про корупцію, хабарництво та боротьбу з наркоторгівлею на Волині дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості програми: Сергій Козак – заступник начальника ГУНП у Волинській області, Андрій Крутень - начальник патрульної поліції Волинської області та Ігор Алексєєв - член виконавчого комітету Луцької міської ради.
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої
трансляції на сторінці програми у Facebook!» – запрошують
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Про корупцію, хабарництво та боротьбу з наркоторгівлею на Волині дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості програми: Сергій Козак – заступник начальника ГУНП у Волинській області, Андрій Крутень - начальник патрульної поліції Волинської області та Ігор Алексєєв - член виконавчого комітету Луцької міської ради.
Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої
трансляції на сторінці програми у Facebook!» – запрошують
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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