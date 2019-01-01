Корупція, хабарі та боротьба з наркотиками: у луцькому ток-шоу обговорять поліцейську реформу. АНОНС

Чи довіряють українці правоохоронній системі України? Скільки триватиме реформа поліції та чи виправдала вона очікування?Про корупцію, хабарництво та боротьбу з наркоторгівлею на Волині дивіться в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.Гості програми:– заступник начальника ГУНП у Волинській області,- начальник патрульної поліції Волинської області та- член виконавчого комітету Луцької міської ради.Долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямоїтрансляції на сторінці програми у Facebook!» – запрошують