Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Сьогодні, 16:57
Фотографка Ірина Кабанова опублікувала світлини з в'їзної вежі замку Любарта.
Їх можна переглянути на її особистій сторінці у Facebook.
«Захід сонця, як із казки. Якось по-особливому він бачиться з В'їзної вежі Луцького замку.
І скільки б таких гарних заходів сонця не було, де б не доводилось їх знімати, мені завжди буде мало...», – пише лучанка.
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Їх можна переглянути на її особистій сторінці у Facebook.
«Захід сонця, як із казки. Якось по-особливому він бачиться з В'їзної вежі Луцького замку.
І скільки б таких гарних заходів сонця не було, де б не доводилось їх знімати, мені завжди буде мало...», – пише лучанка.
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