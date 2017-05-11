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Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО

Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Фотографка Ірина Кабанова опублікувала світлини з в'їзної вежі замку Любарта.

Їх можна переглянути на її особистій сторінці у Facebook.

«Захід сонця, як із казки. Якось по-особливому він бачиться з В'їзної вежі Луцького замку.

І скільки б таких гарних заходів сонця не було, де б не доводилось їх знімати, мені завжди буде мало...», – пише лучанка.

Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО
Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО

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Теги: фото, світлини, Луцьк, замок, захід
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