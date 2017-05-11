Луцька фотографка поділилась неймовірними світлинами заходу сонця. ФОТО

Фотографкаопублікувала світлини з в'їзної вежі замку Любарта.Їх можна переглянути на її особистій сторінці у Facebook.«Захід сонця, як із казки. Якось по-особливому він бачиться з В'їзної вежі Луцького замку.І скільки б таких гарних заходів сонця не було, де б не доводилось їх знімати, мені завжди буде мало...», – пише лучанка.