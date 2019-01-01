На вокзалі у Ковелі виявили псевдоатовця





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



З ухвали відомо, що 19 серпня 2019 року на залізничному вокзалі станції Ковель поліцейськими в ході перевірки документів у чоловіка виявили посвідчення учасника бойових дій серії «АБ» з певним номером, на якому наявні ознаки підробки. Ким є «липовий» атовець і за яких обставин в нього перевіряли документи – не вказується.



Ковельським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (Підроблення документів). Такий злочин карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.



Суд призначив технічну експертизу вилученого «документа».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничному вокзалі міста Ковеля чоловік пред’явив підроблене посвідчення учасника бойових дій.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель. З ухвали відомо, що 19 серпня 2019 року на залізничному вокзалі станції Ковель поліцейськими в ході перевірки документів у чоловіка виявили посвідчення учасника бойових дій серії «АБ» з певним номером, на якому наявні ознаки підробки. Ким є «липовий» атовець і за яких обставин в нього перевіряли документи – не вказується.Ковельським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (Підроблення документів). Такий злочин карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.Суд призначив технічну експертизу вилученого «документа».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію