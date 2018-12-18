Через невчасну поставку автобусів школам Волині підприємство сплатить майже пів мільйона штрафу





Суд Волинської області задовольнив позов заступника прокурора області в інтересах держави в особі управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "БАС МОТОР" майже 450 тисяч гривень пені та штрафу у зв'язку із несвоєчасною поставкою шкільних автобусів, - повідомляє



Вивчивши інформацію управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, прокурори з'ясували, що 6 липня 2018 року за результатами відкритих торгів на закупівлю шкільних автобусів за бюджетні кошти управління освіти науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та підприємство уклали договір на закупівлю шкільних автобусів, які мали бути поставлені до 28 вересня 2018 року.



Проте товариство порушило строки поставки: 6 шкільних автобусів поставлені із затримкою на 10 днів, а 3 автобуси – із затримкою на 72 дні.



Відтак, за втручання прокуратури, суд постановив стягнути з підприємства на користь управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації майже 450 тисяч гривень штрафу та пені.



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