На Закарпатті рейсовий автобус потрапив у аварію: 10 людей – у лікарні





Автопригода сталась 28 серпня о 07:20, - пише ДСНС України у Закарпатській області.



За попередніми даними, рейсовий автобус Еталон сполученням Ясіня-Рахів зіткнувся з автомобілем Skoda Superb.



В результаті аварії отримали травми та були госпіталізовані до лікувальних закладів шестеро пасажирів автобусу (загалом в салоні окрім водія перебувало 15 людей) та один пасажир легковика.



Вже згодом за медичною допомогою до Рахівської районної лікарні звернулося ще троє пасажирів автобуса.



Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху Мукачево-Рогатин в районі селища Ясіня Рахівського району трапилась аварія.Автопригода сталась 28 серпня о 07:20, - пише ДСНС України у Закарпатській області.За попередніми даними, рейсовий автобус Еталон сполученням Ясіня-Рахів зіткнувся з автомобілем Skoda Superb.В результаті аварії отримали травми та були госпіталізовані до лікувальних закладів шестеро пасажирів автобусу (загалом в салоні окрім водія перебувало 15 людей) та один пасажир легковика.Вже згодом за медичною допомогою до Рахівської районної лікарні звернулося ще троє пасажирів автобуса.Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.

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