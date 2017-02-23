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На Закарпатті рейсовий автобус потрапив у аварію: 10 людей – у лікарні

На Закарпатті рейсовий автобус потрапив у аварію: 10 людей – у лікарні
На автошляху Мукачево-Рогатин в районі селища Ясіня Рахівського району трапилась аварія.

Автопригода сталась 28 серпня о 07:20, - пише ДСНС України у Закарпатській області.

За попередніми даними, рейсовий автобус Еталон сполученням Ясіня-Рахів зіткнувся з автомобілем Skoda Superb.

В результаті аварії отримали травми та були госпіталізовані до лікувальних закладів шестеро пасажирів автобусу (загалом в салоні окрім водія перебувало 15 людей) та один пасажир легковика.

Вже згодом за медичною допомогою до Рахівської районної лікарні звернулося ще троє пасажирів автобуса.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.

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Теги: аварія, автобус, Закарпаття
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