У Луцьку завтра відзначатимуть День пам’яті захисників України
Сьогодні, 17:48
У Луцьку 29 серпня відзначатимуть День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Відтак, о 12:00 відбудеться громадська панахида, хвилина мовчання та покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» на Театральному майдані, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Впродовж цього дня буде обмежено проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста буде приспущено.
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Відтак, о 12:00 відбудеться громадська панахида, хвилина мовчання та покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» на Театральному майдані, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Впродовж цього дня буде обмежено проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста буде приспущено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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