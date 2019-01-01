вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку завтра відзначатимуть День пам’яті захисників України

У Луцьку завтра відзначатимуть День пам’яті захисників України
У Луцьку 29 серпня відзначатимуть День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Відтак, о 12:00 відбудеться громадська панахида, хвилина мовчання та покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України» на Театральному майдані, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Впродовж цього дня буде обмежено проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста буде приспущено.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День пам’яті захисників України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку завтра відзначатимуть День пам’яті захисників України
Сьогодні, 17:48
На території двох волинських районів побудують вітрові електростанції
Сьогодні, 17:32
На Закарпатті рейсовий автобус потрапив у аварію: 10 людей – у лікарні
Сьогодні, 17:21
Через невчасну поставку автобусів школам Волині підприємство сплатить майже пів мільйона штрафу
Сьогодні, 17:18
«Дробимо як горішки»: ковельські лікарі видалили величезний камінь з нирки
Сьогодні, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку завтра відзначатимуть День пам’яті захисників України
Сьогодні, 17:48
 0
На території двох волинських районів побудують вітрові електростанції
Сьогодні, 17:32
 0
На Закарпатті рейсовий автобус потрапив у аварію: 10 людей – у лікарні
Сьогодні, 17:21
 0
Через невчасну поставку автобусів школам Волині підприємство сплатить майже пів мільйона штрафу
Сьогодні, 17:18
 0
«Дробимо як горішки»: ковельські лікарі видалили величезний камінь з нирки
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿