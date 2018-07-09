«Мені тільки 38»: голова Маневицької РДА остаточно попрощався з посадою

Ексголова Маневицької РДАпідписав останнє розпорядження на посаді.Про це йдеться на його сторінці у Facebook.«Щойно підписав крайнє на посаді голови Маневицької РДА Розпорядження!4 роки 7 місяців і 5 днів пройшли дуже цікаво і насичено. Було все. І радісні моменти. І розчарування. І незрозуміла злість від незнайомих людей. І успішні реалізації проектів. Детальніше ще покажу невеличкий фільм)» – зазначив волинянин.Посадовець подякував усім, хто допомагав, підказував і сприяв. «Ми з Вами цей час працювали під гаслом "Вперше з добром для земляків!"» – йдеться у дописі.«Друзів і прихильників прошу не сумувати і тим паче не співчувати, а недругів - не тішитись, бо мені, якщо хтось не знав, тільки 38 років. А в багатьох цивілізованих країнах в такому віці тільки почаниють розбудовувати власне життя, бізнес і кар'єру!» – пише Андрій Линдюк.