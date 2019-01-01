Затримали 23-річного волинянина, який демонстрував людям свої статеві органи
Сьогодні, 18:39
У Любешівському районі затримали ексгібіціоніста. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомили у пресслужбі Любешівського відділення поліції у Facebook.
Днями на лінію 102 звернулась жінка, яка повідомила, що 23-річний житель району вчиняє хуліганські дії, а саме без будь-яких спонукань чи причин, поєднуючи демонстративну зневагу до загальноприйнятих норм моралі та оточуючих, проявляючи винятковий цинізм, оголив перед присутніми свої статеві органи», – йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом слідчі відділення поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК України (Хуліганство).
Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Наразі триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі Любешівського відділення поліції у Facebook.
Днями на лінію 102 звернулась жінка, яка повідомила, що 23-річний житель району вчиняє хуліганські дії, а саме без будь-яких спонукань чи причин, поєднуючи демонстративну зневагу до загальноприйнятих норм моралі та оточуючих, проявляючи винятковий цинізм, оголив перед присутніми свої статеві органи», – йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом слідчі відділення поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК України (Хуліганство).
Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Наразі триває досудове розслідування.
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