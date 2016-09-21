До порядку денного першої сесії нової Ради включили питання про зняття депутатської недоторканності
Сьогодні, 19:17
Підготовча депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу апарату ВР.
"Депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання проект Закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (№7203)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у червні Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу апарату ВР.
"Депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання проект Закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (№7203)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у червні Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.
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