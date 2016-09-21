До порядку денного першої сесії нової Ради включили питання про зняття депутатської недоторканності





Про це повідомляє



"Депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання проект Закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (№7203)", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у червні Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підготовча депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу апарату ВР."Депутатська група прийняла рішення про включення до порядку денного першої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання проект Закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" (№7203)", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, у червні Конституційний суд України визнав конституційним президентський законопроект про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію