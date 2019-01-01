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Став відомий суперник «Волині» у 1/16 Кубка України

Став відомий суперник «Волині» у 1/16 Кубка України
У 1/16 Кубку України з футболу 1Волинь» зіграє з закарпатським «Минаєм».

Про це повідомили у пресслужбі луцького ФК.

Зазначили, що 28 серпня Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

«Волинь» свій наступний кубковий поєдинок проведе на виїзді. Це буде західноукраїнське протистояння – підопічні Андрія Тлумака зустрінуться із дебютантами Першої ліги, закарпатським «Минаєм». Матч відбудеться 25 вересня.

До цього суперники ще не зустрічалися між собою, тож наприкінці вересня «Волинь» відкриє для себе ще одну нову сторінку в історії протистоянь», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у попередньому раунді Кубка Волинь перемогла у серії пенальті – 1:1 (4:5).

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Теги: Волинь, футбол
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