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Обвал будинку на Львівщині: дитина подзвонила з-під уламків і попросила про допомогу

Обвал будинку на Львівщині: дитина подзвонила з-під уламків і попросила про допомогу
Рятувальникам, які розбирають завали будинку у Дрогобичі, повідомили про дитину, яка змогла подзвонити з-під уламків будівлі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, – пише Уніан.

Зазначається, що про дитину співробітникам ДСНС повідомив чоловік, який перебував у шоковому стані.

Пошук людей на обвалі триває. Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучені півтисячі людей, спецтехніка та кінологи з собаками.

Поряд з будинком зібралися сотні мешканців Дрогобича.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у місті Дрогобич Львівської області на вулиці Грушевського стався вибух, обвалилась частина житлового будинку. Загинули 2 особи, ще 7 госпіталізовані.


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Теги: Дрогобич, будинок, обвал, дитина, телефон. уламки
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