Обвал будинку на Львівщині: дитина подзвонила з-під уламків і попросила про допомогу





Про це йдеться у сюжеті ТСН, – пише



Зазначається, що про дитину співробітникам ДСНС повідомив чоловік, який перебував у шоковому стані.



Пошук людей на обвалі триває. Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучені півтисячі людей, спецтехніка та кінологи з собаками.



Поряд з будинком зібралися сотні мешканців Дрогобича.



Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у місті Дрогобич Львівської області на вулиці Грушевського стався вибух,





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