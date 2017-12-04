Обвал будинку на Львівщині: дитина подзвонила з-під уламків і попросила про допомогу
Сьогодні, 21:33
Рятувальникам, які розбирають завали будинку у Дрогобичі, повідомили про дитину, яка змогла подзвонити з-під уламків будівлі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН, – пише Уніан.
Зазначається, що про дитину співробітникам ДСНС повідомив чоловік, який перебував у шоковому стані.
Пошук людей на обвалі триває. Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучені півтисячі людей, спецтехніка та кінологи з собаками.
Поряд з будинком зібралися сотні мешканців Дрогобича.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у місті Дрогобич Львівської області на вулиці Грушевського стався вибух, обвалилась частина житлового будинку. Загинули 2 особи, ще 7 госпіталізовані.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН, – пише Уніан.
Зазначається, що про дитину співробітникам ДСНС повідомив чоловік, який перебував у шоковому стані.
Пошук людей на обвалі триває. Будівлю відгородили, є небезпека, що будинок посиплеться далі. До рятувальних робіт залучені півтисячі людей, спецтехніка та кінологи з собаками.
Поряд з будинком зібралися сотні мешканців Дрогобича.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у місті Дрогобич Львівської області на вулиці Грушевського стався вибух, обвалилась частина житлового будинку. Загинули 2 особи, ще 7 госпіталізовані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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