Захист інтересів учасників АТО є одним з пріоритетів команди «СВІДОМІ», – Тарас Шкітер

Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер прокоментував рішення Луцькради продовжити термін дії програми забезпечення житлом учасників АТО.Тарас Шкітер нагадав, що 28 серпня на сесії міської ради прийняли рішення про продовження терміну дії програми забезпечення житлом учасників АТО на наступні 3 роки.«Це те, що наша команда лобіювала від початку року. Луцькі учасники АТО, які мають намір придбати власне житло на пільгових умовах, отримали гарантії того, що про них піклуються міські депутати.Дуже добре, що були враховані попередні рішення міської ради, які ініціював депутат, і в програму було закладено не по 8 млн. грн щорічно, як попередньо планувалось, а уже по 11 млн. грн», – йдеться у повідомленні.Також журналіст нагадав, що над цим питанням «СВІДОМІ» працюють системно та послідовно. Ще у 2017 році Андрій Покровський та команда підготували проект рішення про збільшення пайової участі, в якому передбачено, що частину коштів направляється на «програму 50 на 50».«В цьому році, завдяки нашому проекту рішення, в бюджет надійде близько 16 млн. грн. і це дійсно дає можливість наповнювати програму коштами», – додав Тарас Шкітер.«Захист інтересів учасників АТО є одним з пріоритетів нашої команди Громадянського Руху «СВІДОМІ». Саме тому у минулому році Андрій Покровський виділив 1 млн. грн. власних коштів на «програму 50 на 50» щоб більше учасників АТО могли придбати житло.Тепер ще потрібно навести лад в управлінні департаменту ЖКГ, яке відповідає за ведення черги, щоб не було навіть найменшої підозри на хабарництво з пільговим придбанням житла нашими атовцями. Оскільки понад місяць тому з’явилась інформація про затримання працівниці департаменту ЖКГ міської ради, яку підозрюють у вимаганні коштів від учасника АТО», – пише політик.Тарас Шкітер закликав спілки учасників АТО стежити ,щоб кошти вчасно і в повному обсязі виділятись на виконання програми, а Громадянський Рух «СВІДОМІ» готовий надавати консультаційну підтримку.