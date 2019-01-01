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Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку

Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Усіх небайдужих просять допомогти хворому чоловіку, який опинився у скрутному становищі та потребує підтримки.

Про це у facebook написала Тетяна Бокотюк.

"Прошу допомогти Єрмілову Володимиру Івановичу, який опинився у важкій скруті...

Дуже хворий, з важкою формою діабету, він стрімко почав втрачати зір! На одне око вже не бачить зовсім, а друге може бачити лише силуети.

Цей чоловік одинокий і немає підтримки. Залишитися в чотирьох стінах на 5-му поверсі (без ліфта) і без засобів для існування (а до пенсії ще три роки) майже сліпий - це жах! Все життя присвятив викладанню англійської, освіті і учням.

Володимир Іванович пройшов обстеження в Києві і там йому подарували надію, що зробивши операцію, він знову бачитиме, але.... Ця надія перекреслилася сумою за операцію + реабілітацію ціною 65000грн., яка для нього не лише непідйомна сума, вона є нереальна...

Тому хто може, ДУЖЕ ВАС ПРОШУ: ПРОЯВІТЬ СПІВЧУТТЯ, НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ, ДАВАЙТЕ РАЗОМ ДОПОМОЖЕМО ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ ЗНОВУ ПОБАЧИТИ СОНЦЕ! ДЛЯ НЬОГО КОЖНА КОПІЙКА СЬОГОДНІ ДУЖЕ ДОРОГА!

Це номер картки, на яку можна перерахувати кошти
4149 4390 0933 2424
Єрмілов Володимир Іванович

Документи прикріплюю", - йдеться в дописі.

Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку
Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку

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Теги: допомога, операція, діабет, підтримка, Володимир Єрмілов
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