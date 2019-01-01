Одинокий і потребує підтримки: небайдужих лучан закликають допомогти хворому чоловіку

Усіх небайдужих просять допомогти хворому чоловіку, який опинився у скрутному становищі та потребує підтримки.Про це у facebook написала Тетяна Бокотюк."Прошу допомогти, який опинився у важкій скруті...Дуже хворий, з важкою формою діабету, він стрімко почав втрачати зір! На одне око вже не бачить зовсім, а друге може бачити лише силуети.Цей чоловік одинокий і немає підтримки. Залишитися в чотирьох стінах на 5-му поверсі (без ліфта) і без засобів для існування (а до пенсії ще три роки) майже сліпий - це жах! Все життя присвятив викладанню англійської, освіті і учням.Володимир Іванович пройшов обстеження в Києві і там йому подарували надію, що зробивши операцію, він знову бачитиме, але.... Ця надія перекреслилася сумою за операцію + реабілітацію ціною 65000грн., яка для нього не лише непідйомна сума, вона є нереальна...Тому хто може, ДУЖЕ ВАС ПРОШУ: ПРОЯВІТЬ СПІВЧУТТЯ, НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ, ДАВАЙТЕ РАЗОМ ДОПОМОЖЕМО ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ ЗНОВУ ПОБАЧИТИ СОНЦЕ! ДЛЯ НЬОГО КОЖНА КОПІЙКА СЬОГОДНІ ДУЖЕ ДОРОГА!Документи прикріплюю", - йдеться в дописі.