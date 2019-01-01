Повідомили, що горіло на даху багатоповерхівки у Ковелі





Загорання сталося вдень, 27 серпня - повідомляє



У компанії забудовника запевнили, що все гаразд, будинок ушкоджень не зазнав. За попередніми даними загорілися поскладовані будівельні матеріали на даху. Ніхто з працівників не постраждав.



«Випробовування вогнем пройшли. Дах будинку витримав стихію і завдяки державним будівельним нормам дотриманим в процесі будівництва, жодних ушкоджень не зазнав. По причині загоряння проводиться внутрішня перевірка. P.S. Дякуємо ДСНС міста Ковель за оперативне реагування», – зазначили у ЖК «Варшавський».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі горів дах новобудови житлового компллексу «Варшавський», який знаходиться у мікрорайоні Сільмаш.Загорання сталося вдень, 27 серпня - повідомляє Район.Ковель У компанії забудовника запевнили, що все гаразд, будинок ушкоджень не зазнав. За попередніми даними загорілися поскладовані будівельні матеріали на даху. Ніхто з працівників не постраждав.«Випробовування вогнем пройшли. Дах будинку витримав стихію і завдяки державним будівельним нормам дотриманим в процесі будівництва, жодних ушкоджень не зазнав. По причині загоряння проводиться внутрішня перевірка. P.S. Дякуємо ДСНС міста Ковель за оперативне реагування», – зазначили у ЖК «Варшавський».

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