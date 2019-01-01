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Повідомили, що горіло на даху багатоповерхівки у Ковелі

Повідомили, що горіло на даху багатоповерхівки у Ковелі
У Ковелі горів дах новобудови житлового компллексу «Варшавський», який знаходиться у мікрорайоні Сільмаш.

Загорання сталося вдень, 27 серпня - повідомляє Район.Ковель.

У компанії забудовника запевнили, що все гаразд, будинок ушкоджень не зазнав. За попередніми даними загорілися поскладовані будівельні матеріали на даху. Ніхто з працівників не постраждав.

«Випробовування вогнем пройшли. Дах будинку витримав стихію і завдяки державним будівельним нормам дотриманим в процесі будівництва, жодних ушкоджень не зазнав. По причині загоряння проводиться внутрішня перевірка. P.S. Дякуємо ДСНС міста Ковель за оперативне реагування», – зазначили у ЖК «Варшавський».

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Теги: Ковель, багатоповерхівка, пожежа, будматеріали
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