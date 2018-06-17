У Луцьку двоє чоловіків просто під камерами відеонагляду вкрали дитячий велосипед. ФОТО
28 серпень, 22:49
У Луцьку поблизу багатоповерхівки двоє чоловіків поцупили дитячий велосипед.
Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала користувачка Nana Mina.
«Вечері 26.08 ці двоє вкрали дитячий велосипед з багатоповерхівки, що в центрі Луцька. Все зафіксовано камерами відеоспостереження, є свідчення консьєржа. Лучани, хто побачить цей велосипед чи впізнає обличчя «героїв», дайте, будь ласка, знати в приватні повідомлення», – йдеться в дописі.
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Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написала користувачка Nana Mina.
«Вечері 26.08 ці двоє вкрали дитячий велосипед з багатоповерхівки, що в центрі Луцька. Все зафіксовано камерами відеоспостереження, є свідчення консьєржа. Лучани, хто побачить цей велосипед чи впізнає обличчя «героїв», дайте, будь ласка, знати в приватні повідомлення», – йдеться в дописі.
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