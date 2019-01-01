29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов (на фото).
За православним календарем 29 серпня іменини відзначають Діомид і Херимон.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає В'ячеслава Бєлова, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.
В цей день у 1561 у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія.
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За православним календарем 29 серпня іменини відзначають Діомид і Херимон.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає В'ячеслава Бєлова, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.
В цей день у 1561 у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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