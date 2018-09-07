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Повідомили, коли відбудеться інавгурація першокурсників СНУ

Повідомили, коли відбудеться інавгурація першокурсників СНУ
У четвер, 5 вересня, об 11.00 на стадіоні «Спортивне ядро» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбудеться інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року.

Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook.

Святковою програмою передбачено:

10.00 – вітальне слово ректора Ігоря Коцана, духовне освячення першокурсників.
Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13).

10.20 – святкова піша хода (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – стадіон «Спортивне ядро»).
Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13) – університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).

11.00 – інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року:
– вітання ректора, представників влади, почесних гостей;
– інавгураційна присяга першокурсників.
Місце проведення: університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).

12.00 – ознайомлення першокурсників із факультетами.

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Теги: СНУ, першокурсники, посвята, інавгурація
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