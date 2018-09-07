Повідомили, коли відбудеться посвята першокурсників СНУ





Про це повідомили на сторінці вишу у



Святковою програмою передбачено:



10.00 – вітальне слово ректора Ігоря Коцана, духовне освячення першокурсників.

Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13).



10.20 – святкова піша хода (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – стадіон «Спортивне ядро»).

Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13) – університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).



11.00 – інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року:

– вітання ректора, представників влади, почесних гостей;

– інавгураційна присяга першокурсників.

Місце проведення: університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).



12.00 – ознайомлення першокурсників із факультетами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 5 вересня, об 11.00 на стадіоні «Спортивне ядро» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбудеться інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року.Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook Святковою програмою передбачено:– вітальне слово ректора, духовне освячення першокурсників.Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13).– святкова піша хода (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – стадіон «Спортивне ядро»).Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13) – університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).– інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року:– вітання ректора, представників влади, почесних гостей;– інавгураційна присяга першокурсників.Місце проведення: університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).– ознайомлення першокурсників із факультетами.

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