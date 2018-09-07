Повідомили, коли відбудеться посвята першокурсників СНУ
Сьогодні, 05:17
У четвер, 5 вересня, об 11.00 на стадіоні «Спортивне ядро» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбудеться інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року.
Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook.
Святковою програмою передбачено:
10.00 – вітальне слово ректора Ігоря Коцана, духовне освячення першокурсників.
Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13).
10.20 – святкова піша хода (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – стадіон «Спортивне ядро»).
Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13) – університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).
11.00 – інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року:
– вітання ректора, представників влади, почесних гостей;
– інавгураційна присяга першокурсників.
Місце проведення: університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).
12.00 – ознайомлення першокурсників із факультетами.
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Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook.
Святковою програмою передбачено:
10.00 – вітальне слово ректора Ігоря Коцана, духовне освячення першокурсників.
Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13).
10.20 – святкова піша хода (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – стадіон «Спортивне ядро»).
Місце проведення: головний корпус (просп. Волі, 13) – університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).
11.00 – інавгураційне відкриття 2019/2020 навчального року:
– вітання ректора, представників влади, почесних гостей;
– інавгураційна присяга першокурсників.
Місце проведення: університетський стадіон «Спортивне ядро» (вул. Ярощука, 30а).
12.00 – ознайомлення першокурсників із факультетами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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