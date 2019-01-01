У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки
Сьогодні, 08:06
Жінка, яка промишляла крадіжками золотих сережок у луцьких школах, постала перед судом.
Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, правоохоронцям вдалось встановити 5 злочинних епізодів, щоправда, в одному випадку грабіжниця віддала дитині прикрасу після того, як остання попросила її не зачіпати.
Нагадаємо, 17 вересня 2018 року у школі №10 сталося перше викрадення. А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.
І уже 19 вересня жінку затримали у гімназії №21.
Обвинувачена казала маленьким дівчатам ніби у них розстебнуті сережки і під приводом поправити прикрасу, знімала її з вуха. Коли злодійку затримали, то при ній виявили чеки з ломбардів.
У суді жінка визнала свою провину, а за час слідства відшкодувала потерпілим усі завдані збитки. До слова, раніше її уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Відтак, суд ухвалив призначити обвинуваченій покарання у виді 4 років позбавлення волі.
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Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, правоохоронцям вдалось встановити 5 злочинних епізодів, щоправда, в одному випадку грабіжниця віддала дитині прикрасу після того, як остання попросила її не зачіпати.
Нагадаємо, 17 вересня 2018 року у школі №10 сталося перше викрадення. А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.
І уже 19 вересня жінку затримали у гімназії №21.
Обвинувачена казала маленьким дівчатам ніби у них розстебнуті сережки і під приводом поправити прикрасу, знімала її з вуха. Коли злодійку затримали, то при ній виявили чеки з ломбардів.
У суді жінка визнала свою провину, а за час слідства відшкодувала потерпілим усі завдані збитки. До слова, раніше її уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Відтак, суд ухвалив призначити обвинуваченій покарання у виді 4 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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