У Луцьку судили жінку, яка крала у школярок сережки





Як йдеться у



Нагадаємо, 17 вересня 2018 року



І уже 19 вересня



Обвинувачена казала маленьким дівчатам ніби у них розстебнуті сережки і під приводом поправити прикрасу, знімала її з вуха. Коли злодійку затримали, то при ній виявили чеки з ломбардів.



У суді жінка визнала свою провину, а за час слідства відшкодувала потерпілим усі завдані збитки. До слова, раніше її уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.



Відтак, суд ухвалив призначити обвинуваченій покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка, яка промишляла крадіжками золотих сережок у луцьких школах, постала перед судом.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, правоохоронцям вдалось встановити 5 злочинних епізодів, щоправда, в одному випадку грабіжниця віддала дитині прикрасу після того, як остання попросила її не зачіпати.Нагадаємо, 17 вересня 2018 року у школі №10 сталося перше викрадення . А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.І уже 19 вересня жінку затримали у гімназії №21.Обвинувачена казала маленьким дівчатам ніби у них розстебнуті сережки і під приводом поправити прикрасу, знімала її з вуха. Коли злодійку затримали, то при ній виявили чеки з ломбардів.У суді жінка визнала свою провину, а за час слідства відшкодувала потерпілим усі завдані збитки. До слова, раніше її уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.Відтак, суд ухвалив призначити обвинуваченій покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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